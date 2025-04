Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu, üretim ve ticaretin siyaset üstü olduğunu belirterek, "Ülkenin üretimini ve ticaretini kesata uğratacak her türlü politik angajmanı kabul etmiyoruz" dedi.Van OSB Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, "Ülkenin ticari ve üretim faaliyetleri, politik kısır çekişmelere alet edilmemelidir. Hangi politik ve siyasi jenerasyon ülkeyi yönetirse yönetsin, ekonomik faaliyetler hesaplaşma alanı olmamalıdır. İş dünyası her zaman bölgesel ve küresel alanlarda yaşanan ve yaşanacak olan risklerle karşı karşıyadır. Bütün jeopolitik ve jeostratejik olumsuzluklara rağmen üretim, ihracat ve istihdam politikalarından taviz vermeyen sanayici ve iş dünyası, politik çekişmelerden beri tutulmalıdır. Ülkenin üretimini ve ticaretini kesata uğratacak her türlü politik angajmanı kabul etmiyoruz, karşısındayız" denildi.