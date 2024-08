Bitlis’in düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yıldönümü etkinlikleri kapsamında, Ahlat’ın Van Gölü sahilinde çöp toplama kampanyası düzenlendi.Ahlat Kaymakamlığı, Ahlat Belediyesi ve sivil toplum kuruluşları organizasyonunda bir araya gelen ilçe halkı, Van Gölü sahillerinde çöp toplayarak temizlik kampanyası düzenledi. Düzenlenen etkinlik hakkında açıklamada bulunan İstanbul Ahlat Kültür Turizm Tanıtma ve Yardımlaşma Derneği (AHLATİSDER) Başkanı Adnan Ayber, her yıl geleneksel olarak yaptıkları sahil temizlik etkinliğini bu yıl da Bitlis’in düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yıldönümü etkinlikleri kapsamında yaptıklarını söyledi. Ayber, “Biz her yıl geleneksel olarak yaptığımız sahil temizlik etkinliğini yapıyoruz. Bu yıl da Bitlis’in kurtuluşunun 108. yıldönümünü bütün ilçelerde kutlama kararı almıştık. Bu etkinlikler çerçevesinde Tatvan’ın Adabağ köyünden Ahlat’a yüzyıllık bir hayali gerçekleştirme etkinliği yapacağız. Bunun yanında her yıl Ahlat Kaymakamlığı, Ahlat Belediyesi, STK’lar ve Ahlat halkıyla beraber Van Gölü’nün sahillerinin temiz kalması için bir örnek oluşturmak ve alışkanlık haline getirmek için temizlik çalışması yapıyoruz. Bu sabah kahvaltımızı yaptık, bütün Ahlatlılarla sahil temizliğine çıktık. Van Gölü’nün etrafını pırıl pırıl yapacağız” dedi.