Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, beraberindekiler ile birlikte Mutki’de yapımı tamamlanan Meydan-Yazıcık güvenlik yolu bakım ve onarım çalışmalarını inceledi.Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Mutki Kaymakamı Onur Yılmazer, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul ve beraberindeki heyet ile birlikte, Mutki ilçesinde yapımı tamamlanan Meydan-Yazıcık güvenlik yolu bakım ve onarım çalışmalarını inceledi. Toplam uzunlukları 21,5 kilometre olan, içeriğinde menfez, köprü ve duvar sanat yapıları bulunan, mezralar dahil 18 köyün ulaşımını kolaylaştıracak 1. kat ve 2. kat asfalt sathi kaplama yol ağında incelemelerde bulundu. Çalışması devam eden Yanıkçakır ve Yazıcık güvenlik yolunun mezralar dahil 12 köyün ulaşımını kolaylaştıracak olan yol ağındaki heyelan temizleme işlerini yerinde inceleyen Vali Karakaya, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu’dan bilgi aldı. Vali Karakaya, daha sonra Mutki ilçe girişindeki polis ve jandarma yol kontrol noktası, Meydan Jandarma Karakol Komutanlığı ve Yazıcık Jandarma Karakol Komutanlığı’nı ziyaret etti. Burada görev yapan kahraman kolluk kuvvetleri ile bir araya gelerek görevlerinde başarılar dileyen Vali Karakaya’ya ziyaretlerinde ayrıca İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu ve Bitlis İl Genel Meclis Başkanı Ali Akın eşlik etti.