Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Ahlat ilçesinde bulunan Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Kanık Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’nda yeni kurulan Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünün uygulama mutfağının açılışına katıldı.Vali Karakaya’yı Kanık Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu girişinde BEÜ Rektörü Prof.Dr.Necmettin Elmastaş ve beraberindekiler karşıladı. Açılış öncesinde bir konuşma yapan Vali Karakaya, “Bu yeni açılacak olan mutfağın gastronomi bölümüne ve Ahlat’a hayırlı olsun. Bitlis ve özellikle Ahlat olarak aslında çok güzel bir potansiyelimiz var. Bu potansiyelimizi besleyecek insan gücüne her geçen gün daha fazla ihtiyacımız oluyor. Nitelikli insan gücü demek her alanda sunulan hizmetin, yapılan işlerin kalitesinin artması demektir. Kalite arttığı zaman o kendini tanıtımını da yapar. Dolayısıyla bu kaliteyi artırmak için gençlerimizin en iyi şekilde yetiştirmemiz lazım ve bir meslek sahibi olmalarını sağlamamız lazım. İşte hepinizin gözleri önünde Bitlis son yıllarda hızla gelişiyor. Gerek sanayide gerek hizmet sektöründe gerekse turizm alanında çok ciddi bir ivme kazanmış durumda. Özellikle yaklaşık 15-20 yıl öncesinden bu bölgeyi bildiğim için, buraya geldiğimde bu gelişmeyi ziyadesiyle müşahede ettim, gördüm ve büyük bir memnuniyet duydum. Tabii bunu daha da ileriye taşımamız gerekiyor. Değerli hocalarım üniversiteler bulundukları şehirde o şehre vizyon katan, o şehrin katma değerini yükselten, o şehrin ülkeye ve dünyaya açılan ufku ve penceresidir. Zaten üniversite ismi de biliyorsunuz evrenseller, yani evrensel nitelikleri şehrimize taşımamız gerekiyor. Bunda da en önemli paydaşımız elbette ki Bitlis Eren Üniversitesi’dir. Ahlat’ın gelişimine çok katkı sağlayacak bölümler. Biri Gastronomi bölümü birisi turizm işletmeciliği bölümü. Ahlat biliyorsunuz son yıllarda çok ciddi bir şekilde ülkemiz genelinde rağbet gören bir yer. Bizim bu süreci daha iyi yönetebilmemiz için nitelikli insanlara ihtiyacımız var. Bizim yemek kültürümüz Türk mutfağı, dünyadaki iddia ediyorum diyeceğim ama hocalarımız tabi ispat üzerine giderler. Belki ispatı da vardır. Dünyadaki en iyi birkaç mutfaktan birisidir. Bizim yöresel lezzetlerimizi modern bir bakış açısıyla tekrar insanlarımızın işte damak tadına sunmamız gerekiyor. Aynı şekilde Turizm İşletmeciliği mantığıyla gelen müşteriyi, turisti misafir kabul eden bir yaklaşımla o insanlara kucak açmamız ve şehrimizi tatmin etmemiz sunmamız ve onların beğenisini kazanmamız gerekiyor. Yürekten inanıyorum ki orta vadede hem Ahlat hem de genel olarak Bitlis ilimiz bu alanlarda çok ciddi bir aşama kaydedecek. Bunun altyapısını görüyorum. İnşallah üniversitemizin de desteğiyle diğer yerel bir bileşenlerin desteğiyle bu gelişimi hep beraber izleyeceğiz. Tekrar gastronomi bölümüne bu mutfağın hayırlı olmasını diliyorum. Öğrencilerimizin en iyi şekilde alanlarında yetişmelerine katkı sağlayacağından eminiz. İnşallah her geçen yılımız bir önceki yıldan daha güzel olacak. Biz Bitlis ve Ahlat olarak ve ülke olarak bunu hak ediyoruz. İnşallah bunu hep birlikte başaracağız diyorum” dedi.BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş ise, "Gastronomi bölümümüzü 2021 yılında açtık ve hemen öğrenci almaya başladık. Şu an 4. sınıflarımız var inşallah. 2025’te mezun vermeye başlayacağız. Burası Kanık Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’dur. Burada iki ölümümüz şu anda aktif. Gastroloji ve Turizm İşletme programlarımız var. 2 program birlikte açıldı ve mezun vermeye başlayacak. Bugün İnşallah açılışını yapacağımız güzel bir mutfağımız var. Bitlis için gastronomi çok önemli bir alan. Turizm, gastronomi ve diğer alanlarda artık Bitlis’ten Ahlat’tan şehirlerimize dokunmak istiyoruz. Özellikle hizmet sektöründe ciddi bir açık gördük. Bu anlamda gençlerimizi eğiterek hizmet verecek nitelikle gençler yetiştiriyoruz. BEÜ’nün yetiştirdiği gençler bu hizmet alanlarına da dokunacak” diye konuştu.Konuşmaların ardından Ahlat Gastronomi ve Mutfak Sanatları Uygulama Mutfağı dualarla açıldı. Açılış sonrası mutfağı gezerek incelemelerde bulunan Vali Karakaya, burada gastronomi bölümü öğrencileriyle bir süre sohbet etti. Daha sonra yemek ikramıyla birlikte açılış programı sona erdi. Açılışa Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, bazı kurum amirleri ve öğretim görevlileri katıldı.