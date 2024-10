5,9 büyüklüğündeki deprem sonrasında açıklamalarda bulunan Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, “Şu anda hastaneye 94 civarında yaralı intikal etti. İlk tespitlere göre 2 ağır hasarlı binamız var. Bunlardan biri daha önce yıkım sırasında hasar almış bir binaydı. Onun süreci devam ediyordu” dedi.Malatya’nın Kale ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem çevre illerde olduğu gibi Elazığ’da da şiddetli hissedildi. Deprem sonrasında Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, kent genelindeki durumla ilgili bilgi verdi.Vali Numan Hatipoğlu, “Öncelikle hem Elazığ hem de Malatya başta olmak üzere bölgede depremden etkilenmiş olan tüm illerimize geçmiş olsun. Saat 10.46’da yaşanan deprem sonrasında biz hemen belediye başkanımız ve ilgili tüm kurumlarla birlik AFAD koordinasyon merkezinde bir araya geldik. Ekiplerimizin tamamını sahaya çıkardık. AFAD, UMKE, Çevre ve Şehircilik, özel idare ekiplerimi sahadaydı. Jandarmamız ilçelerimiz ve köylerimizde temas halinde oldu. Şükürler olsun ki ilimizde yıkılan ve enkaz altında kalan vatandaşımız olmadı. Sadece bir binamızda çatlaklardan ve kapı oturma kısmından mütevellit mahsur kalma konusu söz konusu olmuştu. 4 vatandaşımızı ekiplerimiz müdahale ederek çıkardı. Deprem anında trafikte ve bulundukları mekanlarda panik halinden kaynaklı yaralanmalar oldu. Şu anda tedavileri devam ediyor. Biz de belediye başkanımızla birlikte ziyaret ettik. Bahsettiğimiz Rüstempaşa Mahallemizdeki mekanı inceledik. Burada da AFAD ekiplerimiz incelemelerini yapacak. Şu anda ilk tespitlere göre 2 ağır hasarlı binamız var. Bunlardan biri daha önce yıkım sırasında hasar almış bir binaydı. Onun süreci devam ediyordu. Bunun dışında ekipleriniz şu an itibari ile alanda taramalarına devam ediyor” şeklinde konuştu."Kapalı yolumuz yok"Vatandaşları uyaran Vali Hatipoğlu, “Daha önceki zamanlarda duyurularımız olmuştu. Vatandaşlarımızın özellikle gereksiz yere trafiği işgal etmemeleri, hizmet araçlarımızın ulaşımı açısından büyük bir önem taşıyor. Yine bu duyurumuzu tekrar ediyoruz. Gerekmedikçe trafikte bulunmamaları bizim için önem taşıyor. Kale ilçemiz komşu olan ilçelerimiz başta olmak üzere ilimizde çok büyük bir sorunumuz bulunmamaktadır. Bazı köy yollarımızda taş düşmesi ve heyelan şeklinde ihbar var. Ama kapalı yolumuz yok. Onlara da ekiplerimiz şu an itibariyle müdahale ediyor” diye konuştu.“94 kişi yaralandı”Yaralanmalar hakkında bilgi veren Hatipoğlu, “Şu anda 94 civarında yaralı sayısı intikal etti. Bunlardan büyük bir kısmı merdivenlerden inerken veya panik halinde ya da deprem anında iş yaparken gerçekleşen yaralanmalar. Bunlara ekiplerimiz müdahale etti. Hastaneye kendi gelen vatandaşlarımız var. Acil servislerimiz yoğun bir şekilde bu konuyla ilgili çalışmaya devam ediyor. Yoğun bakımda daha çok kalp ritminden dolayı rahatsızlığı olan birkaç vatandaşımız var. 2 vatandaşımız yoğun bakımda ama onlar depremden dolayı değil de ve daha çok panik ve kalp öyküsü olan vatandaşlarımızdır” diye kaydetti."Hayatın olağan akışının biran önce başlaması arzusundayız"Okulların tatil edilmesi konusuna değinen Hatipoğlu, “Bu akşam tekrar bir değerlendirme yapacağız. Biz hayatın olağan akışının bir an önce başlaması arzusundayız. Bu akşam bir değerlendirme yapıp yarınla ilgili duyurumuzu tekrar yaparız. Şu an itibari ile 2023 depremiyle ilgili olarak tüm ekiplerimiz oldukça duyarlı ve üst safhada çalışıyor. Bu anlamda bizden bir talepte bulunulmadı. Ekiplerimizi sahada tarama faaliyetlerinde kullanıyoruz” dedi.