Hakkari İl Müftüsü Hüseyin Okuş, Çukurca İlçe Müftülüğü personelleriyle bir araya gelerek, “Görevimizin caminin dört duvarı ile sınırlı olmadığının idrakinde olalım” dedi.İl Müftüsü Okuş, Çukurca ilçesine ziyaret gerçekleştirerek bir dizi etkinlik gerçekleştirdi. İlçe Müftülüğü ziyaretinin ardından Emirşaban Camii’nde din görevlileri ile bir araya gelen İl Müftüsü Okuş, “Hazreti Peygamber (sav) mesleği olan imam-hatiplik görevinin bilincinde olun. Görevimizin caminin dört duvarı ile sınırlı olmadığının idrakinde olalım. Halk ile bütünleşin. Sevinç ve kederlerini paylaşın. Düğünlerinde bulunun. Cenaze ve taziyelerine katılın. Şehit yakınları ile gazilerimize yalnız olmadıklarını hissettirin. Cami cemaatinin artması için gayret gösterin. Bu gaye ile özellikle bayan, çocuk ve gençlere yönelik cami ve cemaati özendirecek etkinlikler düzenleyin. Bunun için müftülükler olarak sizlere her türlü desteği sağlamaya hazırız” dedi.Toplantının ardından 4-6 yaş Kur’an kursunu ziyaret eden İl Müftüsü Okuş, çocuklarla birebir ilgilenerek sohbet etti. Açık havada bir grup ilçe sakiniyle de bir araya gelip sohbet eden Müftü Okuş, esnaf ziyaretinin ardından temaslarını tamamlayarak ilçeden ayrıldı.İl Müftüsü Okuş’a, Çukurca İlçe Müftü Vekili Mehmet Arif Çiftçi ve İl Müftülüğü Şube Müdürü Bilal Beyter eşlik etti.