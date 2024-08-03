Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı Teknik Sorumlusu Sabri Sarıoğlu’nu kabul etti.Beraberinde Milli Takım İdaresi Sorumlusu Cenk Balcı, TFF UEFA Antrenör Eğitimcisi Kemal Coşkun, TFF Bölge Müdür Yardımcısı Akif Fencioğlu ve 19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı Teknik Sorumlusu Sabri Sarıoğlu’yu makamında kabul eden Vali Çiftçi, Erzurum’daki kamp çalışmaları hakkında bilgi aldı.Sabri Sarıoğlu, ziyaretin ardından Vali Çiftçi’ye Milli Takım forması hediye etti.Ziyarete, Gençlik Spor İl Müdürü Levent Çakmur eşlik etti.