Erzurum Emniyet Müdürlüğü’nce yarın yapılacak olan Kamu Personeli Seçme Sınavı öncesi il genelinde bir dizi tedbir alındı.Konuya ilişkin olarak Erzurum Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ÖSYM Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın (2024-KPSS ÖABT) 04 Ağustos 2024 Pazar Günü Saat:10.15-12.45 ve 14.45-17.15 saatleri arasında olmak üzere iki oturum şeklinde yapılacağı belirtilerek, “ÖSYM tarafından yürütülen sınav öncesi alınacak güvenlik önlemleri yanı sıra adayların her türlü müdahaleden uzak bir ortamda sınava girmelerinin de son derece önemli olduğu, sınavın uygulanması esnasında, sınav binaları çevresinde meydana gelen aşırı gürültünün bazı adayların dikkatini dağıttığı ve başarısız olma endişesi ile heyecanlanmalarına sebep olduğu, bu durumdan etkilenen adaylarda ve ailelerinde çok büyük üzüntülere neden olduğu ÖSYM tarafından önemle vurgulanmaktadır. Bu nedenle sınav esnasında sınav binaları çevresinde, güzergahlarında düğün konvoyu, inşaat çalışmaları, Pazar yerleri vb. gibi gürültü oluşumunun yapılmamasının gerekliliğinin halka yapılacak yazılı ve görsel yayınlarla duyurulmasını sağlayacaktır.Ayrıca; Bluetooth kulaklık, kamera özellikli kulaklık, kalemler ile cep telefonu, tüketim maddeleri, çanta, kalem, silgi, küpe, kolye, broş vb takı, metal para, metal içerikli aksesuarlar, (şeffaf ambalaj içerisindeki su ve alyans hariç) eşyalar ile kopya çekmeye elverişli cihazların sınav binasına girişine kesinlikle izin verilmeyecektir” ifadelerine yer verildi.