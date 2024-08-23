Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu’na iade-i ziyarette bulundu.Vali Mustafa Çiftçi, Rektör Hacımüftüoğlu’na yeni görevinde başarılar dileyerek, Atatürk Üniversitesinin Erzurum için taşıdığı önemi bir kez daha vurguladı. Vali Çiftçi: "Atatürk Üniversitesi, şehrimizin en değerli kurumlarından biri olarak sadece akademik başarılara imza atmakla kalmıyor, aynı zamanda Erzurum’un sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimine de büyük katkı sağlıyor. Bu sorumluluğu üstlenmiş olmanızdan dolayı sizi tebrik ediyorum. Valilik olarak, üniversitemizin her zaman yanında olacağız ve birlikte güzel projelere imza atacağız" dedi.Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ise Vali Çiftçi’nin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Atatürk Üniversitesinin gelecekteki vizyonu ve hedefleri hakkında bilgiler verdi. Hacımüftüoğlu: "Üniversitemizin öncelikli amacı hem ulusal hem de uluslararası düzeyde bilimsel çalışmalarla adından söz ettirirken, aynı zamanda şehrimizle bütünleşmiş bir yapıya sahip olmaktır. Bu doğrultuda, valiliğimizle olan iş birliğimiz bizim için büyük bir değer taşıyor. Erzurum’u bir bilim, kültür ve eğitim merkezi haline getirmek için el birliğiyle çalışacağız" şeklinde konuştu.“Erzurum’un Potansiyelini En İyi Şekilde Değerlendireceğiz”Görüşme sırasında Vali Çiftçi ve Rektör Hacımüftüoğlu; Erzurum’un sosyo-kültürel gelişimi, eğitimdeki kaliteyi artırma ve üniversite-şehir ilişkilerinin daha da güçlendirilmesi konularında fikir alışverişinde bulundu. Özellikle, üniversitenin şehre katkılarını artırmak amacıyla planlanan projeler üzerinde durulan ziyarette; öğrencilerin sosyal hayatını zenginleştirecek, kültürel ve sanatsal etkinliklerin desteklenmesi, aynı zamanda üniversitenin bölge ekonomisine sağlayacağı katkıların artırılması konularında ortak çalışmalar yapılabileceği kaydedildi.Ziyaretin sonunda Vali Mustafa Çiftçi, Atatürk Üniversitesi ile valilik arasındaki güçlü iş birliğinin devam edeceğini belirterek: "Şehrimizin ve ülkemizin kalkınması için üniversitemizle omuz omuza vererek çalışmaya devam edecek, Erzurum’un potansiyelini en iyi şekilde değerlendireceğiz" dedi. Rektör Hacımüftüoğlu ise kurumların oluşturacağı sinerjinin şehre olumlu yönde yansıyacağını ifade ederek iç ve dış tüm paydaşlar ile iş birliği içerisinde çalışacaklarını dile getirdi. Ziyaret, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi’nin Erzurum tarihini bilimsel açıdan ele almak adına getirmiş olduğu örnek yayınları Rektör Hacımüftüoğlu ile paylaşması ve bu eserler üzerine fikir alışverişinde bulunulmasıyla sona erdi.