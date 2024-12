Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Dünya Engelliler Günü vesilesiyle bir mesaj yayınladı.Vali Çiftçi, Engelli vatandaşların toplumsal hayata eşit şartlarda katılımını sağlamak ve yaşam standartlarını yükseltmek amacıyla Birleşmiş Milletler tarafından 1992 yılında 3 Aralık, Dünya Engelliler Günü olarak ilan edildiğini belirterek, “Bu özel gün, engelli bireylerimizin seslerinin duyurulması, karşılaştıkları zorluklara dikkat çekilmesi ve toplumda farkındalık oluşturulmasına önemli bir fırsat sunmaktadır” dedi.Doğuştan gelen bazı engel durumlarının yanı sıra engelliliğin her bireyin yaşamının herhangi bir döneminde karşılaşabileceği bir durum olduğunu ifade eden Vali Çiftçi daha sonra şunları kaydetti;“Bu bilinçle engelli bireylerimize karşı daha empatik, daha duyarlı, farklılıklara saygılı bir toplum olmalıyız. Güçlü ve sağlıklı bir toplum inşâsı, engelli bireylerin hak ettiği değeri görmesini ve ihtiyaç duydukları desteği almasını gerektirir. Bu anlayışla, devletimiz, engelli vatandaşlarımızın temel haklarının korunmasından istihdamlarına, eğitim faaliyetlerinden sağlık hizmetlerine varıncaya kadar hemen her alanda hayata daha etkin katılımlarını sağlamak için çok yönlü ve kapsamlı adımlar atmaktadır.Unutmayalım ki engellilik, yalnızca engelli bireylerin ve ailelerinin meselesi değil, toplumumuzun bütününü ilgilendiren sosyal ve kültürel bir olgudur. Bu durum, hepimizin ortak duyarlılığıyla toplumsal bilinç ve merhamet duygularımızın gelişmesine paralel bir anlayışı gerektirir.Bir insanın engelli oluşu, onun diğer bireyler gibi yaşamasına, çalışmasına ve başarı merdivenlerini tırmanmasına asla bir engel değildir; aksine bu tür öyküler, toplumumuz açısından azmin ve kararlılığın en büyük göstergesidir.Hiçbir engelin bireylerin seçimi olmadığını ve her sağlıklı insanın bir engelli adayı olduğunu hatırlatarak; 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün toplumda engelli bireylere yönelik farkındalık oluşturmasına vesile olmasını diliyorum. Hayatın getirdiği zorluklara karşı azim ve kararlılıkla mücadele eden, bu duruşlarıyla hepimize örnek teşkil eden tüm engelli kardeşlerimi sevgi ve muhabbetle selamlıyorum.”