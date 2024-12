Hakkari Valisi Ali Çelik, beraberindeki protokol ile birlikte yılbaşı akşamı ilde görev yapan polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerini ziyaret etti.Vali Ali Çelik, yılbaşı akşamı münasebetiyle Vali Yardımcısı Tayyar Emre Mahmutoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu ve İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz ile birlikte, Atatürk Polis Merkezi Amirliği ve Hakkari Polis Evi’ni ziyaret ederek vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için her daim görev başında olan emniyet mensuplarının yeni yıllarını kutladı."Hakkari’de toplam bin 320 kolluk görevlisi sahada görev başında"Hakkari’nin yılbaşını huzur ve güven içerisinde tamamlaması için Hakkari genelinde 755 jandarma, 565 emniyet personeli olmak üzere toplam bin 320 kolluk görevlisinin sahada görev başında olduğuna değinen Vali Çelik, "İlimiz başta olmak üzere, ülkemizin her yerinde görev yapan güvenlik güçlerimiz sayesinde vatandaşlarımız huzurlu bir yılbaşı akşamı geçiriyor. Yeni yılınız kutlu olsun, Allah ayağınıza taş değdirmesin, 2025 yılı kalbinizde ne varsa onu getirsin" diyerek Atatürk Polis Merkezi Amirliği ve Hakkari Polis Evi’nde görevli emniyet mensuplarının yeni yıllarını kutladı ve görevlerinde başarılar diledi."Sağlık çalışanlarının zorlu şartlar altında topluma sundukları hizmetin önemli"Vali Çelik’in yılbaşı akşamındaki ikinci ziyaret durağı Hakkari Devlet Hastanesi oldu. İl Sağlık Müdürü Dr. Hamdullah Kara ve hastane yönetimi tarafından karşılanan Vali Çelik ve beraberindekiler sağlık personelleri ve vatandaşlar ile bir araya geldi. Sağlık çalışanlarının zorlu şartlar altında topluma sundukları hizmetin önemine değinen Vali Çelik, Hakkari’deki sağlık hizmetlerinin kesintisiz devam etmesi için gece gündüz demeden çalışan tüm sağlık personeline minnettarlığını ifade eti ve yeni yıllarını kutladı. Ziyaretinde geçtiğimiz günlerde kalp kapakçığı ameliyatı ile bypass ameliyatı geçiren hastalarımızı ve diğer tedavi gören hastaları ziyaret eden Vali Çelik, vatandaşlarımızın tedavi süreçleri ve sağlık durumları hakkında doktorlarından bilgiler alarak vatandaşlarımıza acil şifalar diledi ve yeni yıllarını kutladı.Vali Çelik, itfaiye personelini ziyaret ettiVali Çelik hastane ziyaretinden sonra Hakkari Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaretinde itfaiye personelleri ile samimi bir sohbet ortamında çay içen Vali Çelik; İtfaiye Müdürü Bülent Keskin’den faaliyetleri hakkında bilgiler aldı.İtfaiye personellerinin her türlü zorlu yaşam şartında toplumun yardımına koşarak görev yapmalarının kıymetinden bahseden Vali Çelik, "Allah; afet, kaza, bela vermesin. Allah sizleri korusun. Yeni yılınız kutlu olsun.” diyerek, itfaiye müdürlüğü personelinin yeni yılını kutladı.Vali Çelik jandarma personeli ile birlikte çay içtiVali Çelik, beraberindekiler ile birlikte Yılbaşı Gecesi Zap Jandarma Karakol Komutanlığı’nı ziyaret ederek görev başındaki jandarma personeli ile bir araya geldi. Vali Çelik, Zap Jandarma Karakol Komutanlığı personelinin yeni yılını kutlayarak, özverili çalışmalarından dolayı teşekkürlerini iletti. Jandarma personeliyle samimi bir ortamda sohbet ederek çay ikramlarını kabul eden Vali Çelik, "Sizler, halkımızın güvenliğini sağlamak adına gece gündüz demeden görev yapıyorsunuz. Rabbim ayağınıza taş değdirmesin, hayırlı görevler yapmayı nasip etsin. Yeni yılınız kutlu olsun. Allah yardımcınız olsun" diyerek, görevli jandarma personeline yeni yıla dair temennilerini iletti.