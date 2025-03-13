Erzincan’da İbrahim Duman Kur’an Kursu’nda minik öğrencilere Ramazan ayının güzelliklerini hissettirebilmek amacıyla "Tekne Orucu" etkinliği düzenlendi.Ramazan ayı dolayısıyla tekne orucu tutan öğrenciler oruçlarını Vali Hamza Aydoğdu, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun ve vali yardımcıları eşliğinde açtı.Miniklerin orucunu açmasının ardından Vali Hamza Aydoğdu, miniklerle bir süre sohbet ederek öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.Aydoğdu, daha sonra İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu’ndan Kur’an kursunda yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.