Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu taksicilerle bir araya geldi.Vali Aydoğdu, “Bu sabah Eşot taksi durağında taksici kardeşlerimizle sohbet ederken bir kez daha gördük ki insanın hayatına dokunan her meslek aslında büyük bir hikâyedir.Taksicilerimiz, sadece yolcularını bir noktadan diğerine götürmekle kalmıyor, şehrin sokaklarına, insanların yaşamlarına sessizce tanıklık ediyorlar. Her durakta, her yolculukta bir hayat hikâyesi taşınıyor aslında. Onların yorgunluğu, emekleri, şehrimizin hareketliliğine kattıkları anlam büyük ve derindir.Birbirimize dokunduğumuz, birbirimizin hikâyesine saygı gösterdiğimiz sürece, şehrimiz de ruhuyla büyüyecek, daha güçlü adımlarla geleceğe yürüyecek.” dedi.