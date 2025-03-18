Erzincan Valisi Doç. Dr. Hamza Aydoğdu, beraberinde Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Vali Yardımcıları, İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Serdar Demirci ile birlikte Erzincan İl Müftülüğünü ziyaret ederek İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu’ndan müftülüğün projeleriyle ilgili bilgi aldı.İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu, Erzincan Valisi Aydoğdu ve protokol üyelerine müftülüğün özellikle Kur’an kursları, manevi rehberlik, sosyal yardım faaliyetleri ve gençlere yönelik projeler konusundaki hizmetlerini anlattı.Ziyarette Erzincan’da yürütülen kamu hizmetlerinin iş birliği içerisinde daha verimli yürütülmesi adına görüş alışverişinde bulunuldu.Vali Aydoğdu, Erzincan’ın dini ve manevi değerlerinin yaşatılması noktasında müftülüğün önemli bir görev üstlendiğini belirterek, müftülük personeline özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Ayrıca toplumun her kesimine ulaşma noktasında kurumlar arası koordinasyonun önemine değinen Vali Aydoğdu, bu tür ziyaretlerin birlik ve beraberliğe katkı sunduğunu ifade etti.