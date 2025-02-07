Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, beraberindeki birim amirleriyle birlikte Erzincan-Refahiye karayolu üzerinde bulunan emniyet ve jandarma uygulama noktaları ile Karayolları 164. Bakım Şube Şefliğini ziyaret ederek denetimlerde bulundu.Vatandaşların huzuru ve güvenliği ile trafikte güvenli bir şekilde seyahat etmeleri için özveriyle çalışan güvenlik kuvvetlerine ve karayolları ekiplerine teşekkür eden Vali Aydoğdu, personele görevlerinde başarılar diledi.