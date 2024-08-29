Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin başkanlığında 81 il Valisiyle Video Konferans Sistemi (VKS) üzerinden gerçekleştirilen 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı Hazırlıkları konulu toplantıya katıldı.
Toplantıda, Vali Aydoğdu’ya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Veysel Yanık, İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba ve İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, eşlik ettiler.
Vali Aydoğdu, Bakan Yerlikaya ve Tekin’in başkanlığında yapılan toplantıya VKS üzerinden katıldı
Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin başkanlığında 81 il Valisiyle Video Konferans Sistemi (VKS) üzerinden gerçekleştirilen 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı Hazırlıkları konulu toplantıya katıldı.