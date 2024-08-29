Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin başkanlığında 81 il Valisiyle Video Konferans Sistemi (VKS) üzerinden gerçekleştirilen 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı Hazırlıkları konulu toplantıya katıldı.
Toplantıda, Vali Aydoğdu’ya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Veysel Yanık, İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba ve İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, eşlik ettiler.