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Haber : Vali Aydoğdu, Bakan Yerlikaya ve Tekin’in başkanlığında yapılan toplantıya VKS üzerinden katıldı