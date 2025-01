Hakkari Valisi Ali Çelik, Yüksekova ilçesindeki şehit ve gazi ailelerini evlerinde ziyaret etti.Vali Ali Çelik; güvenlik korucusu olarak görev yapmaktayken 1999 yılında şehit olan Halit İnaç’ın Büyükçiftlik beldesinde ikamet eden ailesine ziyaret gerçekleştirdi. Vali Çelik, ziyaretinde şehit Halit İnaç’ı dualarla yâd ederken; şehidin ailesine ihtiyaç duydukları her konuda devletin her zaman yanlarında olduğunu ifade etti.Vali Ali Çelik; beraberindeki heyetle Köprücük köyünde ikamet eden Kıbrıs Gazisi Süleyman Açıkel ve ailesini de ikametlerinde ziyaret ederek misafirleri oldu. Ziyaretinde şehit ve gazilere duyduğu minnet ve saygıya vurgu yapan Vali Çelik; Kıbrıs Gazisi Süleyman Açıkel ve ailesi ile samimi bir sohbet gerçekleştirerek misafirperverlikleri için de teşekkürlerini iletti.Vali Çelik, daha sonra 2017 yılında şehit olan Nedim Ceyhan’ın Güngör Mahallesi’nde ikamet eden ailesini ziyaret etti. Vali Çelik, ziyaretinde Şehit Nedim Ceyhan’ı dualarla yâd ederken; şehidin ailesine ihtiyaç duydukları her konuda devletin her zaman yanlarında olduğunu söyledi.