Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Oltu Belediyesi’nin katkılarıyla gerçekleştirilen 3. Ünlükaya Türk Dünyası Aşıklar Buluşması, büyük bir coşku ve ilgiyle yapıldı. Etkinlik, Oltu’nun Ünlükaya köyünde düzenlendi.Köy Muhtarı Nejdet Kamacı’nın selamlama konuşmasıyla başlayan programda, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ergün Ergin, aşıklık geleneğinin yaşatılması için gereken her şeyi yapacaklarını belirtti. Ergin, "Büyükşehir Belediyesi olarak bu tür etkinlikleri her zaman destekleyeceğiz" dedi.Programın sponsorluğunu üstlenen iş adamı Cemalettin Akbulut, kültürel etkinliklerin önemine değinerek, "Bir şeyi yapmak, sahip olmak çok değerlidir. Kaybettikten sonra onun değerini bulmak çok zor. Bu noktadan baktığımız için böyle programlar yapıyoruz" şeklinde konuştu.Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi ise "Şu an belki bir makamı temsil ediyoruz ama asıl olan bir gönül birlikteliğidir. Bu tür organizasyonlar ve etkinlikler, bu birlik ve beraberliği sergilemek için önemlidir. Programın yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.Ozan Baki Çetin’in sunuculuğunda gerçekleştirilen buluşmada, Kazakistan’dan gelen Aşık Malika Kopuz’un performansı büyük beğeni topladı. 20 halk ozanının sahne aldığı etkinlikte, ozanlar birbirinden güzel türküler seslendirirken şairler kendi yazdıkları şiirleri okudu.Kadın aşıkların da yer aldığı program gece geç saatlere kadar sürdü. Ünlükaya köyü sakinleri, gün boyunca türkü ve şiirlerle dolu unutulmaz bir gece yaşadı.