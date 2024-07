Ünlü sanatçı Ceylan, Double Tree By Hilton Van Otelinde düzenlenen aşiret düğününe katıldı.Van’da turizm anlamında önemli hizmetlere imza atan Double Tree By Hilton Van Oteli, evlenecek olan yeni çiftlere kapılarını sonuna kadar açtı. 650 kişilik ihtişamlı balo salonu, bin 200 kişilik açık alanı ve profesyonel ekibi ile yeni evlenen çiftleri ağırlayan Double Tree By Hilton Van Oteli, ünlü sanatçı Ceylan’ı ağırladı. Bir aşiret düğününe katılan Ceylan, burada hem söyledi hem halay çekti.Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği kır düğünü ile büyük beğeni toplayan Double Tree By Hilton Van Oteli, düğünde Van Gölü’nün eşsiz manzarasının yanı sıra yapılan hazırlıklar da göz kamaştırdı. Kır düğünü konseptinde hazırlanan mekanda bütün ince detayların tek tek düşünülmesi ve düğünü unutulmaz kılacak her ayrıntıya dikkat edilmesi, davetliler tarafından oldukça beğenildi.