Iğdır’ın yüksek kesimlerinde etkili olan sağanak yağış ve dolu sele neden oldu, tarım arazilerinde hasar oluştu.Hava sıcaklığın yer yer 40 dereceye kadar çıktığı Iğdır’da sağanak yağış ve dolu da etkili oluyor. Iğdır’ın yüksek kesimlerindeki köylerde başlayan sağanak yağış, kısa sürede şiddetini artırarak doluyla birleşti ve sele neden oldu. Yağışın etkisiyle bazı bölgelerde su birikintileri oluşurken, dolu taneleri ise tarım arazilerinde ve yerleşim alanlarında hasara yol açtı. Sel suları yerleşim yerlerine yaklaşırken, bazı köy yolları da ulaşıma kapandı.