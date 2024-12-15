Atatürk Üniversitesi’nden Mustafa Özgeriş ve Mutlu Melis Özgeriş’in “Atatürk Üniversitesi Öğrencilerinin Erzurum İli Kültürel Miras Unsurlarına Yönelik Farkındalık Düzeylerinin Belirlenmesi” üzerine yaptığı araştırmada ilginç sonuçlara ulaşıldı.Araştırmada kültürel mirasın, toplumların geçmişini ve kimliğini yansıtan somut ve somut olmayan unsurlar olduğu ifade edilerek, “ Kültürel mirasın korunması, toplumların kimliğini ortaya koyan tarihinin, inançlarının, gelenek ve göreneklerinin, mimarisinin ve kültürel peyzajının da korunması anlamına gelmektedir. Kültürel mirasın korunması ise kültürel miras konusunda farkındalık sahibi olmaktan geçmektedir. Bu nedenle kültürel mirasın geleceğe taşınmasında kültürel farkındalığın arttırılması ve bilinçlendirme konuları gündeme gelmektedir” denildi.“408 öğrenci ile anket yapıldı”Araştırmanın birinci amacının, Atatürk Üniversitesi’nde öğrenim gören lisans ve ön lisans düzeyindeki öğrencilerin, Erzurum ilinin somut ve somut olmayan kültürel miras unsurlarıyla ilgili farkındalık düzeylerini belirlemek olduğu vurgulanarak, şöyle devam edildi, “Araştırmanın ikinci amacı ise üniversite öğrencilerinin kültürel miras farkındalığı edinmede üniversite eğitiminin önemine yönelik görüşlerini ve kültürel miras farkındalığı edinme metotlarını değerlendirmektir. Araştırma, betimsel ve karşılaştırmalı araştırma modellerinin birlikte kullanıldığı nicel araştırma deseniyle yürütülmüştür. Araştırmada yöntem olarak ise veri toplama, analiz ve değerlendirme sürecine dayalı bir yöntem kullanılmıştır. Araştırmanın veri toplama bölümünde Atatürk Üniversitesi’nde örgün eğitimde öğrenim gören ön lisans ve lisans düzeyindeki öğrencilerden basit tesadüfi örnekleme yöntemine göre belirlenen 408 öğrenci ile anket yapılmıştır. Araştırmanın analiz bölümünde ise çalışma kapsamındaki hipotezleri test etmek için non-parametrik testlerden Man Withney U testi yapılmıştır. Çalışma ile öğrencilerin öğrenim gördükleri şehirdeki kültürel mirasla ilgili farkındalık düzeyinin düşük olduğu ve üniversite eğitiminin miras farkındalığı edindirmede etkili görüldüğü değerlendirilmiştir”“Farkındalık düzeyleri düşük”Çalışmanın sonuçlarında, Atatürk Üniversitesi örneğinde üniversite öğrencilerinin öğrenim gördükleri şehirdeki kültürel mirasla ilgili farkındalık düzeylerinin düşük olduğunu gösterdiği belirtilerek, “ Üniversite eğitimi her ne kadar öğrencilerin kültürel miras farkındalığı edinmesinde önemli görülse de bu durum, kültürel miras farkındalığı kazanmasına tam olarak yansımamıştır ve öğrencilerin beklentilerinin altında kalmıştır. Erzurum örneğinde yürütülen bu çalışma ile kültürel peyzajın bir bileşeni olarak kültürel mirasın sürdürülebilirliği için; özellikle çalışma alanları bakımından somut ve somut olmayan kültürel miras unsurlarıyla doğrudan ilişkili olan fakülte ve bölümler başta olmak üzere, üniversitelerde kültürel mirası ve yerel düzeyde miras unsurlarını öğretmeyi hedefleyen dersler konulabilir. Üniversitelerde sosyal etkinlikler bağlamında kültürel miras hakkında projeler geliştirilerek, miras unsurlarına yönelik teknik geziler düzenlenebilir. Kültürel miras konusunda bilgilendirici video içerikleri, katalog gibi tanıtım araçları hazırlanabilir. Üniversite öğrencilerinin kültürel miras farkındalık düzeylerinin arttırılabilmesi için kültürel ve sanatsal etkinlikler, sergiler ve kurslar düzenlenebilir. Kültürel miras unsurlarının farkındalığına yönelik öğrenci kulüpleri oluşturulabilir. Yarışmalar, festivaller vd. düzenlenerek kültürel miras unsurlarına dikkat çekilebilir”