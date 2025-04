Erzurum Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in başlattığı boykot çağrısına sert tepki gösterdi.Özel’in hedef aldığı TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun yanında ve destekçisi olduklarını ifade eden Başkan Oral, "Türkiye Yüzyılı’na çelme takmak, istikrarı bozmak ve vandalizmi sokaklara taşıyarak ekonomimizi sekteye uğratmak isteyenlerin, daha da ileri giderek güvenlik kuvvetleri ve milli markalarımıza saldırarak esnafımıza yönelik boykot çağrısında bulunmaları en hafif tabiriyle ülkeye ihanettir" dedi.Ülkeye ihanettirBaşkan Oral açıklamalarını şöyle sürdürdü; "Boykot çağrıları ekonomiye sabotaj girişimidir. Sorumluluk sahibi siyasetçilerin fanatizm ve tehdit içerikli söylemler ile istihdam sağlayan, yatırımda bulunan ve üretim yapan işletmelerimizi hedef alarak boykot çağrıları yapması, son derece hatalı bir yaklaşımdır. Aksine milli ve yerli sermayemiz, siyasi çekişmelerin dışında tutulması, sürdürülebilir bir ekonomi için hayati öneme sahiptir. Demokratik hukuk devletinde hiç kimse, üretim yapan, istihdam sağlayan firmaları tehdit edemez. İdeolojik çizgisine göre hiç kimse, kendi siyasi çıkarı uğruna, binlerce insanı ekmeği ile tehdit edemez.Dünya Odalar Federasyonu’nun (WCF) çok değerli Başkanı ve TOBB Başkanımız Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun görevde bulunduğu süre zarfında üretime, istihdama ve ekonomiye yönelik çalışmaları her kesim tarafından takdir alırken, kerameti kendinden menkul kişiler tarafından hedef alınması, TOBB tarafından yapılan çalışmaların belli kesimleri ne kadar rahatsız ettiğini ön plana çıkarmaktadır.Maksatları eski Türkiye hayali olan başta muhalefet partisinin Genel Başkanı Özgür Özel ve avenesi, güçlü Türkiye karşısında emellerine hiç bir zaman ulaşamayacaktır. Sokak ve boykot çağrıları ile toplumsal huzuru ve ekonomik istikrarı hedef alan bir muhalefet anlayışı kaybetmeye mahkumdur. Her tarafa saldırmayı meşru gören bir zihniyetin hem halkımız hem de kamuoyu önünde gereken cevabı alacağından hiç kimsenin şüphesi olmasın.TOBB’a haksız ithamTOBB ve bağlı oda ile borsalarımız, firmalarımız ve üyelerimiz, bu ülkenin ekonomik yapısının en sağlam temellerini oluşturmuştur. Son zamanlarda yaşanan siyasi tartışmalar, ne yazık ki siyasetin dışına taşınma eğilimi göstermektedir. Kuruluşumuz, her daim devletin ve milletin yanında yer aldığı halde, haksız ithamlarla karşı karşıya kalmıştır.Ülke ekonomisine önemli katkılarda bulunan kuruluşumuzun hedef aldığı sözlü saldırılar ise yalnızca dikkat dağıtmaktan başka bir anlama gelmemektedir.Açık yüreklilikle söyleyebilirim ki bizler her zaman devletimizin, milletimizin, ekonominin temel taşı kuruluşumuz TOBB’nin ve Başkanımız Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun yanındayız ve destekçisiyiz."