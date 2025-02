Erzurum’da açılan, Türkiye’nin ilk ve tek elektrik müzesi olma özelliğine sahip Özel Aras EDAŞ Müzesi, yeni eserlerle koleksiyonunu zenginleştiriyor. Elektrik dağıtım sektöründeki tarihi yolculuğa ışık tutan müze, Türkiye genelindeki diğer elektrik dağıtım şirketlerinden gelen katkılarla büyümeye devam ediyor.Son olarak, Osmangazi EDAŞ, müzeye değerli eserler ekleyerek bu önemli kültürel mirası daha da genişletti. Müzeye yapılan bu yeni katkılar, elektrik sektörünün gelişimini ve geçmişteki önemli dönüm noktalarını ziyaretçilere aktarmaya yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.Osmangazi EDAŞ’tan müzeye destekYapılan eser katkısıyla ilgili konuşan Aras EDAŞ Genel Müdürü Fikret Akbaş: "Elektrik dağıtım sektöründeki önemli şirketlerden biri olan Osmangazi EDAŞ, yaptığı eser katkısıyla müzemizin gelişimine destek oldu. Sunduğu eserlerle, elektrik altyapısının geçmişine dair önemli bir mirasın korunmasına katkı sağlayarak sektördeki tarihi süreçleri yansıtan objeleri müzeye kazandırdı. Bu tür işbirlikleri, müzenin daha da zenginleşmesini ve ziyaretçilerine daha kapsamlı bir deneyim sunmasını sağlıyor. Osmangazi EDAŞ’ın bu desteği, müzenin sektöre dair bilgi ve farkındalığı artırma misyonuna önemli bir katkı sundu. Bunun için desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.Akbaş: "Müzemiz, her geçen gün daha fazla eserle büyümeye devam ediyor ve ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor. Özellikle elektrik dağıtım sektörünün bir araya geldiği bu platformun, tarihsel bir mirası koruma ve geleceğe taşıma noktasında büyük bir öneme sahip olduğunu düşünüyorum." dedi.Osmanlı Türkçesi ve Fransızca yazılı elektrik sayacı müze koleksiyonunda"Société Anonyme Turque d’lectricité" yazan elektrik sayacı, Türkiye’de elektrik hizmetlerinin ilk dönemlerine ait önemli bir tarihi eserdir. Bu sayaç, 1925 yılında kurulan ve 3 Ağustos 1925 tarihinde 2462 sayılı Türkiye Cumhuriyeti kararnamesi ile tüzel kişiliği tanınan Société Anonyme Turque de Gaz & d’lectricité Constantinople et d’Enterprises Industrielles (İstanbul Gaz ve Elektrik Türk Anonim Şirketi) tarafından üretilmiştir.Sayacın üretimi, 1 Kasım 1928 tarihinde kabul edilen 1353 sayılı "Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun" öncesine tarihleniyor. Bu sebeple sayaca ait teknik bilgiler, Osmanlı Türkçesi ve Fransızca olmak üzere iki farklı dilde yazılı. Bu nadir ve tarihi sayaç, Eskişehir ilinde Odunpazarı Merkez ilçede bulunan tarihi Odunpazarı ekmek fırınından Aras EDAŞ müzesine kazandırıldı. Bu sayaç, elektrik altyapısının tarihsel gelişimini yansıtan önemli bir simge olarak, elektriğin Türkiye’deki ilk yıllarına ışık tutuyor.Her etkinlik müzeye ilgiyi artırıyorÖzel Aras EDAŞ Müzesi, düzenlenen etkinliklerle de büyük ilgi görüyor. Müze, bölgede yapılan kültürel etkinliklerde ziyaretçilerin ilgisini çekiyor ve sektöre dair daha derinlemesine bilgi edinmelerine olanak tanıyor. Özellikle öğrencilere yönelik gerçekleştirilen etkinlikler, genç neslin elektrik tarihi ve geleceği hakkında bilinçlenmesini sağlıyor. Müze, her yaş grubundan katılımcıların ilgisini çekerken, sektöre dair bilinç oluşturmak ve bilgi paylaşımını artırmak adına önemli bir yer haline geliyor.Özel Aras EDAŞ Müzesi, elektrik altyapısının tarihsel sürecini gözler önüne sererek, sektördeki yenilikçi teknolojileri ve eski dönemlere ait ekipmanları sergileyen benzersiz bir merkez olarak dikkat çekiyor.Müze "Sanal Tur" Olarak GezilebiliyorElektrik ile ilgili birçok eseri barındıran müze, hafta içi 08:00 - 17:00 saatleri arasında ziyaretçiler tarafından ücretsiz olarak yerinde gezileceği gibi sanal ortamda da ziyaret edilebiliyor.Müze, ziyaretçilerine https://my.matterport.com/show/?m=nJ4SvrRXtKX adresinden sanal bir tur yaptırarak, adım adım panoramik bir şekilde gezme fırsatı sunuyor.