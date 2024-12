Doğu Anadolu’nun saklı güzelliklerinden biri olan, Ağrı’nın Taşlıçay ilçesindeki Balık Gölü, etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle tamamen buz tuttu.Taşlıçay ilçesine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Sinek Yaylası mevkisinde, 2 bin 241 rakımda yer alan Balık Gölü, dört mevsim farklı bir güzelliğe bürünüyor. "Saklı cennet" olarak adlandırılan göl, adaları, doğal yapısı, kuş ve balık çeşitliliğiyle doğa tutkunlarının gözde noktalarından biri olarak biliniyor.Kış mevsiminin etkisini göstermesiyle birlikte tamamen buzla kaplanan Balık Gölü, çevresindeki karla örtülü dağlar ve buzlu yüzeyiyle adeta bir kartpostal manzarası sunuyor. Göl yüzeyindeki buzun kalınlığının yer yer 5 santimetreyi bulduğu belirtildi. Gün batımında oluşan manzaralar ise ziyaretçileri kendine hayran bırakıyor.Kış aylarında doğa yürüyüşü, fotoğrafçılık ve kayma gibi aktiviteler için tercih edilen göl, yılın her döneminde yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. İlkbahar ve yaz aylarında masmavi suları ve yemyeşil çevresiyle kampçılar ve doğaseverleri ağırlayan Balık Gölü, kışın da beyaz örtüsüyle eşsiz bir güzellik sunuyor.Balık Gölü’nde buz üzerinde yürüyüş yapan ve eğlenceli zaman geçiren vatandaşlardan İbrahim Kılıç, gölün kışın büründüğü hali anlatarak, "Şu anda Balık Gölü’nün üstündeyim. Göl tamamen buz tutmuş durumda. Hava şu an çok soğuk, yaklaşık eksi 18 derece. Gölün üstünde olmak harika bir his. Bütün fotoğrafçıları ve turistleri buraya davet ediyoruz. Gölümüzde kılçıksız alabalık, aynalı sazan ve sazan olmak üzere üç çeşit balık var. Genelde aralık ayında buz tutar, nisan ayında çözülür" dedi.