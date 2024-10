Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz Öğretmenevi’nde devlet korumasında yetişen bireyler ve ailelerinin katılımıyla program düzenledi.Programa katılan Tunceli Vali Yardımcısı Okan Yenidünya, “Bu buluşmanın gerçekleşmesi çok değerli. Çünkü burada kurulan bağlar, devletimizin her zaman sizlerin yanında olduğunu hatırlatıyor. Bu tür etkinliklerin tekrarlanması sizler için moral ve motivasyon açısından büyük önem taşıyor” dedi.Vali Bülent Tekbıyıkoğlu’nun devlet koruması altındaki bireyler konusunda büyük hassasiyetler göstererek her türlü katkıyı sağladığını belirten Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Seyfettin Özdemir ise, “Devletimizin sunduğu imkanlar, her bireyin topluma güçlü birer katkı sağlayacak şekilde yetişmesine imkan sağlıyor. Bu da bizler için büyük bir gurur kaynağıdır” diye konuştu.Programa, kurum amirleri, devlet koruması altında yetişen bireyler ve ailelerinin yanı sıra Yetiştirme Yurtlarından Ayrılanları Koruma, Yardımlaşma ve Sosyal Dayanışma Derneği (YADER) temsilcileri de katılım gösterdi.Programda, devlet korumasında yetişen bireylerin eğitim, kariyer ve sosyal yaşamlarına ilişkin fikir alışverişi yapılırken katılımcılar bu tür etkinliklerin moral ve motivasyon açısından son derece önemli olduğunu dile getirdi.