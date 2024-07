Tunceli’nin Pülümür ilçesine bağlı Kocatepe köyündeki otel, yurt dışında yaşayanlar tarafından büyük rağbet görüyor.Almanya’da yaşayan iş adamı Kemal Karadağ, memleketine vefa borcunu ödemek, ildeki konaklama sorununun giderilmesini katkı sağlamak ve köyünün güzelliklerini dünyaya tanıtmak amacıyla yaklaşık 4 yıl önce Pülümür ilçesine bağlı Kocatepe köyünde butik otel projesini hayata geçirmeye başladı. Kısa sürede tamamlanan otel, yurt içi ve yurt dışından gelen misafirlere hizmet veriyor. Tunceli merkeze 75, Pülümür’e 38 ve Erzincan’a 100 kilometre uzaklıkta yer alan otel, doğaya en az zarar veren ısı pompalarıyla ısıtılıyor. Konaklama için gelen misafirlere sunulan süt ve et ürünleri şirket bünyesinde faaliyet gösteren çiftlikten karşılanıyor. Yöresel taş ve ahşap malzemelerle tasarlanan mimarisiyle bölgenin otantik ruhunu yansıtan otelde, yüzme havuzu, saunalar ve spor salonu bulunuyor. İçeride 60, terasta ise 150 kişilik oturma yeri mevcut olan restoran hizmeti de verilen otelde konaklayanlara mevsime göre turlar da düzenleniyor.Şu anda 35 kişinin istihdam edildiği otele ilişkin bilgi veren karşılama görevlisi Didem Karadağ, ’’19 standart, 9 suit odamız var. 3 sauna, bir buhar odası, büyükler ve çocuklar için yüzme havuzumuz mevcut. Bu havuzlarda dağlardan gelen bu gibi suyu ısıttık, yüzmek için şahane bir ılıklığı var” dedi.Kendi içlerinde bir sistem oluşturduklarını belirten Karadağ, “Burada oluşturduğumuz çiftliğimizde büyükbaş, küçükbaş hayvanlar, kümes hayvanları var. Yine tarlalarımız var. Kışın seramızı faaliyete geçiriyoruz. Salata malzemelerinden ana yemeklerimize kadar tüm ürünlerimizi kendimiz doğal şekilde üretiyoruz” diye konuştu.Otel müdürü Cafer Çınar ise otele rağbetin gün geçtikçe arttığını ifade ederek, “İnsanlar artık birbirine haber vererek geliyorlar. Bir gelen öbür arkadaşını göndermeye başladı. Özellikle gurbetteki hemşehrilerimiz bayağı ilgi göstermeye başladılar. Bizim otelimiz sadece bir otel değil buraya çay, kahve içmek, kahvaltı yapmak, akşam yemekleri için gelinebiliyor” şeklinde konuştu.Başta kahvaltı olmak üzere sunulan ürünlerin kendilerinin olduğuna vurgu yapan Çınar, “Aşağıda çiftliğimiz var. 300’e yakın sağılan hayvanımız var. Bütün ürünlerimizi oradan alıyoruz. Etler de aynı şekilde. Kendi kasabımız var, dışarıdan et almıyoruz” dedi.Bursa’dan geldiğini kaydeden Süleyman Demirbilek yatırımcıyı kast ederek, “Umarım yaptığı emeğin karşılığını alacaktır. Çok güzel bir yatırım yapmış. Tüm hemşehrilerimizin, duyarlı insanların gelip görmesi gereken bir yer. En büyük özelliği doğal güzelliği. Baktığın zaman kendini dağda hissediyorsun farklı bir yerde hissediyorsun” ifadelerini kullandı.İngiltere’den tatil için geldiğini belirten Ümit Canpolat da ’’5 yıldır İngiltere Londra’da yaşıyorum. Bölgeyi biliyorum. Özellikle kış turizmi açısından mutlaka görülmesi gereken bir yer. Sadece burası değil Pülümür’ün her yerinde görülmesi gereken doğa var. Umarım bu otel de buna katkı sağlar” diye konuştu.