Bostanbaşı Mahallesindeki sıcak asfalt serim çalışmalarını inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, “ Üretken ve çözüm odaklı belediyecilik anlayışımızla mahallelerimizin yaşam kalitesini artırmak için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.Yeşilyurt’un tüm yaşam alanlarına ulaşımı sağlıklı ve güvenli hale getirilmesine büyük bir önem veren Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit’in talimatıyla çalışmalarını yoğunlaştıran Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Ekipleri, Bostanbaşı mahallesinde planlamaya alınan yol yenileme hizmetlerini aralıksız sürdürüyor.Çalışmaları yerinde inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, bölgede gerçekleşen yol açma, yenileme ve düzenleme çalışmaları hakkında mahalle sakinlerine bilgiler aktardı. Başkan Geçit, vatandaşlara güvenli, kaliteli ve konforlu bir ulaşım imkânı sunmak adına ilçenin her noktasındaki deforme olmuş yollarda sıcak asfalt serim çalışmasının yapıldığını söyledi.“Yeşilyurt’umuza yakışır yollar yapıyoruz”Yapılan sıcak asfalt çalışmaları sayesinde mahalle sakinlerinin daha konforlu bir ulaşım sağlayacağını belirten Başkan Geçit, “ Daha modern ve kullanışlı yollar için çalışmalarını sürdüren Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı saha ekiplerimiz, ilçemize değer katan yatırımların altına imza atmaya devam ediyorlar. Açılan ve genişleyen yollarda sıcak asfalt serim çalışmalarını hız kesmeden sürdüren ekiplerimiz, vatandaşlarımıza daha güvenli ve konforlu ulaşım imkanı sunuyorlar. Yeni yol projeleri ve asfalt çalışmalarıyla yollarımızı daha modern ve dayanıklı hale getirirken, halkımızın memnuniyetini en üst seviyede tutuyoruz. Hemşehrilerimizin daha konforlu yollarda ulaşım sağlamaları için tüm birimlerimiz ile birlikte var gücümüzle çalışıyoruz. Yeşilyurt’umuza yakışır yollar yapmaya devam edeceğiz. Bostanbaşı’nda aşırı kullanımdan dolayı yıpranan yollarımızı baştan aşağıya yenileyerek araç ve yaya trafiğini daha kullanışlı ve sağlıklı bir görüntüye kavuşturmuş oluyoruz. Hemşehrilerimize hayırlı kullanımlar olsun, hep birlikte çalışarak ilçemizin yaşam seviyesini artıracağız” diye konuştu.Mahalle sakinleri de yapılan hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirip, Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit ile Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerine teşekkürlerini sundular.