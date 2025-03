Trendyol 1. Lig’in 27. haftasında Iğdır FK, sahasında karşılaştığı Çorum FK’yı 1-0 mağlup etti.Hakemler: Süleyman Bahadır, Şenol Bektaş, Göktuğ Hazar ErelIğdır FK: Bahadır Han Güngördü, Alim Öztürk, Eysseric (Regattin dk. 65), Bruno, Ahmet Emin Engin (Semih Akyıldız dk. 78), Mert Çölgeçen (İbrahim Akdağ dk. 66), Cebrail Karayel (Serkan Asan dk. 25), Conte, Gökcan Kaya, Ali Yaşar, Avramovski (Muammer Sarıkaya dk. 65)Yedekler: Furkan Köse, Aly Malle, Caner Cavlan, Thuram, Burak BekaroğluTeknik Direktör: Çağdaş ÇavuşÇorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Landre, Toure, Atakan Akkaynak (Diniyev dk. 77), Verheydt, Tunahan Ergül (Avounou dk. 63), Kerem Kalafat, Erkan Kaş, Burak Süleyman (Ali Akman dk. 63), Atakan Cangöz (Kadir Seven dk. 83), Eren Karadağ (Atila Turan dk. 83)Yedekler: Ahmet Said Kıvanç, Eren Tunalı, Hasan Ege Akdoğan, Taha İbrahim Rençber, Can Efe BozacıTeknik Direktör: Serkan ÖzbaltaGol: Bruno (dk. 14) (Iğdır FK)Sarı kartlar: Landre, Atakan Cangöz, (Çorum FK), Bruno (Iğdır FK)