Erzurum’un Tortum ve Uzundere ilçelerinde baharın gelişiyle doğa adeta yeniden can buldu. Renk cümbüşüne dönüşen doğa, bu yıl 17-18 Mayıs 2025 tarihlerinde düzenlenecek olan foto safariyle fotoğraf tutkunlarının objektifine yansıyacak.Fotoğraf yarışması; Tortum Kaymakamlığı, Uzundere Kaymakamlığı, Tortum Belediyesi, Uzundere Belediyesi ve Tortum Uzundere Yerel Eylem Grubu (TUYEG) iş birliğiyle gerçekleştirilecek. İki gün sürecek olan etkinlikte, katılımcılar Tortum ve Uzundere’nin eşsiz doğal güzelliklerini ve yöresel yaşamı fotoğraflama fırsatı bulacak.Türkiye’nin en büyük şelalesi olan ve bahar aylarında en coşkulu dönemini yaşayan Tortum Şelalesi, etkinliğin odak noktalarından biri olacak. Doğal manzaraların yanı sıra köy yaşantısı da yarışmanın temaları arasında yer alıyor. Yarışmada dereceye girenlere toplamda 50 bin TL’yi aşkın ödül dağıtılacak. Her iki kategoride; Birincilere 10 bin TL, İkincilere 6 bin TL ve Üçüncülere 4 bin TL, üri özel ödülü olarak 2 bin TL, verilecek. Ayrıca sergilemeye hak kazanan sekiz fotoğrafın her biri için bin TL ödül takdim edilecek.Yarışmanın detayları ve başvuru şartnamesine, tortum.gov.tr üzerinden ya da düzenleyici kurumların resmi web siteleri ile sosyal medya hesaplarından ulaşılabilecek. Doğanın tüm ihtişamıyla kucak açtığı Tortum ve Uzundere, bu yıl fotoğraf tutkunlarına hem görsel hem de kültürel anlamda unutulmaz bir deneyim sunmaya hazırlanıyor.