Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Gelişim Direktörlüğü tarafından düzenlenen antrenör eğitim programlarında Eylül ayı faaliyetleri, UEFA A 27.2 programı ile başladı.Faaliyetler, UEFA B 47.2, UEFA B 48.2, UEFA B 49.2 ve UEFA B 50.2 programları ile 14 Eylül’e kadar Erzurum’da devam edecek. Antrenör eğitim programlarına katılan aday antrenörler, ikinci etaplar başlayıncaya dek geçen süreçte kulüplerde program konularıyla ilgili pratik yaparak staj dönemlerini tamamladı. Ayrıca online eğitimler ile aday antrenörlerin gelişim süreçleri de yakından takip edildi.Antrenör eğitim programları, "Gerçek Temelli", "Akıcı Oyun İçinde" ve "Aday Antrenör Odaklı" olarak oluşturulan yeni metodoloji çerçevesinde düzenleniyor. Saha çalışmalarında yaş gruplarına göre piyon oyuncu grupları eğitimlere destek veriyor. Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin eğitimlerin başlamasının ardından yaptığı değerlendirmede ise, "Ocak ayında başladığımız Antrenör Eğitim Programları Eylül ayında gerçekleştireceğimiz ikinci etapların ardından tamamlanacak. Çok kısa süre içerisinde eğitimlerimize yeni kazandırdığımız UEFA Kaleci B ve UEFA C antrenör eğitimlerini de içeren Antrenör Eğitim Programları başvuru ve değerlendirme sürecini başlatacağız." ifadelerini kullandı.Eğitimlerde antrenör eğitimcileri Murat Kaya, Ozan Yılmaz, Furkan Köseoğlu, Altan Aksoy, Aşkın Çift, Aydın Yılmaz, Seyit Cem Ünsal, Ömer Aysan Barış, Sercan Görgülü, Aykut Canik ve Ahmet Gun bulunuyor.