Van’ın Çaldıran ilçesinde Tendürek Dağı’nın eteklerinde sönmüş lavların arasında zorlu bir bölgede yer alan göl görüntülendi.Başarılı operasyonlarla güvenli hale getirilen Tendürek Dağı çevresi, doğaseverler ile fotoğrafçıların yoğun ilgisini çekiyor. Van’ın tarihini merak eden ve buna ilişkin araştırmalar yapan dron pilotu öğretmen Muzaffer Salcıoğlu da daha önce bölgedeki uydu görüntülerini incelerek kale kalıntısını keşfetmişti. Bölge üzerindeki merakını sürdüren Salcıoğlu, bu kez de Çaldıran ilçe merkezine 25 kilometre uzaklıktaki Başeğmez Mahallesi Sakızlı Mezrası civarında, sönmüş lav akıntılarının arasında bir göle rastlandı.Taşlaşmış lavların arasında çetin arazi yapısına sahip bölgede birçok canlıya ev sahipliği yapan göl, güzelliğiyle dikkat çekti. Araştırdığı kaynaklarda göle ilişkin hiçbir bilgiye rastlamayan Salcıoğlu, alanı ilk kez havadan görüntülenmiş oldu.“Uydu haritalarında bir göl fark ettim”İHA muhabirine konuşan Muzaffer Salcıoğlu, Van’ın saklı doğal güzelliklerine ilgisinin olduğunu belirtti. Çaldıran ilçesi Tendürek Dağı bölgesini çok özel bir yer olarak gördüğünü ifade eden Salcıoğlu, "Çünkü hakkında çok az bilgi sahibi olduğumuz ve çok az görüntünün olduğu yerlerden biridir. O bölgede daha önce de çekimler yapmıştım. Bölgede daha önce hiç bilinmeyen bir kaleyi görüntülemiştim. Daha sonra o bölgeye daha da ilgim arttı. Geçtiğimiz hafta sonu yine bir Çaldıran turuna çıktım. Orada yaklaşık 7-8 köyü gezdim. Tabii bölgeyle ilgili bazı araştırmalar yapmıştım. Uydu haritalarında bir göl fark ettim. O gölün neresi olduğunu araştırdım. Youtube veya Google üzerinde herhangi bir bilgiye rastlamadım. Uzun uzun araştırmalar yaptım. Sosyal medyada da hiçbir şekilde bir bilgi yok. O gölle ilgili tespit ettiğim yere gitmeye karar verdim" dedi.“Bölgenin en büyük gölü olduğunu düşünüyorum”Gölün çok zorlu bir coğrafyada lav taşlarının arasında olduğunu tespit ettiğini dile getiren Salcıoğlu, "Daha sonra oraya nasıl gidebilirim diye biraz araştırma yaptım. O köyden insanlarla irtibata geçmeye çalıştım ve tek başıma o köye gittim. Dron ile gölün videosunu çektim. Gölün içerisinde çeşitli kuş türü olduğunu da fark ettim. Biraz daha araştırdığımda Tendürek Dağı eteklerinde o büyüklükte o denli bir gölün olmadığını da fark ettim. Göl muazzam bir yerdedir. Her tarafı lav taşlarıyla ‘lekeli arazi’ diye adlandırılan bir alanda yer alıyor. Biraz da çöküntü bir yerde olduğu için sanırım daha önce hiç kimse fark edemedi. ‘Bizim köyde böyle bir yer var mı’ diye bana o köyden mesajlar bile geldi. Böyle bir yeri görüntülediğim için çok mutluyum. Van’ın doğasını ve tarihini tanıtmak beni çok mutlu ediyor” diye konuştu.