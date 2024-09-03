Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Zabıta Teşkilatı’nın kuruluşunun 198. yılını kutladı.Erzincan Belediye Başkan Yardımcısı İkram Çamur ve Zabıta Müdürü Mehmet Polat beraberinde zabıta personelleri ile birlikte, Zabıta Teşkilatı’nın kuruluşunun 198. yılı ve Zabıta Haftası etkinlikleri kapsamında, Belediye Başkanı Bekir Aksun’u makamında ziyaret ettiler.Erzincan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personelleri ziyarette Başkan Aksun’a çiçek takdim ettiler.Belediye Başkanı Aksun, Zabıta Teşkilatı’nın haftalarını kutlayarak, “Zabıta personelimiz görevlerini yerine getirmek için itina ile hareket etmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle Zabıta Teşkilatı’nın Kuruluşunun 198. yılını bir kez daha kutluyor, Zabıta arkadaşlarımıza yapmış oldukları hizmetlerden dolayı, emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.