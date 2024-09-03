Paris 2024 Olimpiyat Oyunlarında 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde gümüş madalya kazanan ve atış yaptığı sıradaki rahat tavırlarıyla dikkat çeken Yusuf Dikeç’ten sonra Doğu Anadolu Bölgesinde sadece Elazığ’da olan gerçek tabanca poligonuna talep arttı.Yusuf Dikeç, Paris 2024 Olimpiyat Oyunlarının en çok konuşulan isimlerinden biri olmuştu. 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde gümüş madalya kazanan milli sporcu Dikeç, eli cebinde ve özel ekipman kullanmadan yaptığı atışla dünya gündeminde en çok konuşulan isimlerden biri oldu. Olimpiyat madalyası getiren atışı sırasında tüm dünyanın ilgisini çeken ve birçok ünlü ismin paylaşım yaptığı Yusuf Dikeç, tabancı sporuna ilgiyi de arttırdı. Elazığ’da 5 yıl önce faaliyete giren Beylerbeyi Poligon’a da vatandaşlar tarafından büyük ilgi gösterilmeye başlandı. Doğu Anadolu Bölgesinde sadece Elazığ’da bulunan gerçek tabanca ile atış alanına, vatandaşlar büyük rağbet gösterirken, işletme sahipleri artan talepten dolayı oldukça mutlu olduklarını ifade etti.’’Yusuf Dikeç’ten sonra müşterilerimiz daha fazla olmaya başladı’’Beylerbeyi Poligonunun 5 yıldır faaliyette olduğunu aktaran atış eğitmeni Mustafa Kiraz, “Burada gerçek tabanca atışı yapıyoruz. Kendi silahı ve mühimmatı olan vatandaşlarımız ve kurum personellerimiz da buraya gelerek kendi silahlarıyla atış yapabiliyorlar. Bunun haricinde silahı olmayan vatandaşlar bizim envanterimizde bulunan yerli silahlarımızla atış yapabiliyorlar. Doğu Anadolu Bölgesinde poligon olarak sadece burası var. Vatandaşlar buraya tabanca konusunda eğitim almak için de geliyorlar. Haftanın yoğunluğunu atmak için gelen müşterilerimiz de oluyor. 2024 Olimpiyatlarında Yusuf Dikeç’ten sonra hem tabanca atışına hem de eğitime talep arttı, bunun yanında duruşu da ayrı bir marka oldu. Burada müşterilerimiz zaten vardı ama Yusuf Dikeç’ten sonra daha fazla oldu. Türklerin atıcılık konusunda ilerleyeceğini düşünüyorum. Tabanca atışı konusunda yeni Yusuf Dikeç’lerin yetişmesi için biz elimizden geleni yapacağız” dedi.’’Yusuf Dikeç’i örnek alıyorum’’Yusuf Dikeç’i örnek alarak onun yaptığı atışın aynısını yapmaya çalıştığını belirten Cem Karadağ, “Atışımız çok iyi geçti. Bütün hedefler kafayı buldu. Daha önceden silahlara merakım vardı ama Yusuf Dikeç’i gördükten sonra bende poligona gelerek kendimi denemek istedim. İlk defa denememe rağmen güzel bir şekilde başardım. 2024 Paris Olimpiyatlarından sonra atıcılık ile ilgili videolar izledim. Videoları izledikten sonra burada da poligon olduğu için stres atmaya geldim” ifadelerini kullandı.İlk defa geldiğini dile getiren vatandaşlardan Yusuf Gözütok, “Güzel bir deneyim oldu. Yusuf Dikeç’ten sonra hevesimiz oldu. Burası da Doğu Anadolu Bölgesinde tek atış poligonuymuş. Deneyimlenmesi gereken bir tecrübe” şeklinde konuştu.