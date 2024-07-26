Erzincan’ın Tercan ilçesinde 1 Temmuz-16 Ağustos tarihleri arasında yaz Kur’an kurslarının açılmasıyla birlikte öğrencilere yönelik ziyaretlerini sıklaştıran İlçe Müftüsü Hekim Şahin, Tercan’da cami ve yoğun ilgi gören kursları ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.Yaz döneminde açılan Kur’an kurslarının çocukların dini eğitimlerini pekiştirmeleri ve sosyal becerilerini geliştirmeleri açısından büyük önem taşıdığını kaydeden İlçe Müftüsü Hekim Şahin, “Merkez, ilçe ve köylerimizdeki her bir evladımıza ulaşmak hepimizin öncelikli görevidir. Onlar bizlerin ve memleketimizin geleceğidir. Yıllar sonra hatırlayacakları camilerimizde arkadaşları ile geçirdikleri güzel vakitleri ve sizler olacaksınız. Bu şuurla azim ve gayretle çalışmanızı sizlerden bekliyoruz. Rabbim sizlere çalışmalarınızda başarılar, öğrencilerimize de zihin açıklığı versin" dedi.Tercan ilçe merkez, belde ve köylerde 31 farklı yerde yaz Kur’an kurslarında 700 civarında öğrenci ders almakta.