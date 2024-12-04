Tayvan Türkiye Temsilcisi Chih Yang Huang Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak’ın konuğu oldu.ETÜ ve Tayvan üniversiteleri arasında akademik, bilimsel ve teknolojik alanlarda yapılabilecek iş birliklerini değerlendirmek ve Erzurum’da üretiminin yapılması planlanan yeni nesil güneş enerjisi panelleri hakkında fikir alışverişinde bulunmak amacıyla yapılan görüşmede Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Fatih Yetim, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Fen Fakültesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. İsmail Bezirğanoğlu ve Tayvan-Türk İş Adamları Derneği Başkanı İbrahim Güder yer aldı.Rektörlükte yapılan görüşmenin ardından konuklarını ETÜ Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne (YÜTAM) götüren Rektör Çakmak, burada 2 boyutlu malzeme, görüntüleme sistemleri, eklemeli imalat ile bitki teknolojileri ve mikrobiyoloji laboratuvarında yapılan çalışmaları yerinde gösterdi.Erzurum’da yüksek teknolojiye dayalı yatırımların gerçekleştirilmesi için ETÜ’nün her türlü desteği vermeye hazır olduğunu ifade eden Rektör Çakmak: “Geçtiğimiz aylarda Büyük Şehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sekmek Bey ile Tayvan’ın Başkenti Taipei’de üniversite ve sektör temsilcileriyle bir araya gelmiştik. Şehrimizde yapılması planlanan yatırımlar hakkında istişarelerde bulunmuştuk. Öte yandan birçok üniversite ile iş birliği protokolü imzalamıştık. Bugün de Tayvan Türkiye Temsilcisi Chih Yang Huang’u üniversitemizde konuk ettik ve sahip olduğumuz altyapı ve teknolojik imkanlarımız hakkında konuştuk. İnanıyorum ki önümüzdeki dönemde yaptığımız bu görüşmelerin somut çıktıları olacak” diye konuştu.Misafirperverliklerinden ötürü Rektör Çakmak’a ve ekibine teşekkür eden Tayvan Türkiye Temsilcisi Chih Yang Huang ise Erzurum ile Tayvan arasında güçlü bir iletişim köprüsü oluştuğunu ve ortak projeler hayata geçirebilmek için çalışmaların sürdüğünü belirtti.