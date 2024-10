Devlet Su İşleri’nin, sel afetleri ve can güvenliği kapsamında Taşlıçay ilçesine yaptığı önemli yatırımlardan biri olan Taşlıçay Dere Islahı Projesi tamamlandı. Proje, bölgedeki sel tehlikesini önlemek ve can-mal güvenliğini artırmak amacıyla hayata geçirildi.Proje kapsamında, 1820 metre uzunluğunda perde beton dökülerek derenin kontrol altına alınması sağlandı. Ayrıca, derenin iki tarafına korkuluklar yerleştirildi ve dere boyunca 210 metre taş tahkimatı yapıldı. Derenin üstünden geçen ulaşım için ise yeni bir köprü inşa edildi. Projenin toplam maliyeti 80 milyon TL olarak açıklanırken, teknik ömrünün 500 yıl olacağı öngörülüyor.Konu hakkında açıklama yapan projeyi üstlenen yetkili firma sahibi Mustafa Erener, projenin uzun ömürlü olmasının yanı sıra can güvenliği ve tarım arazilerinin korunması konularının öncelikleri olduğunu vurguladı. Erener, “500 yıllık bir ömür hesaplanarak bu proje hayata geçirildi. Ancak en büyük hedefimiz, bölgede yaşayan halkın can güvenliğini sağlamak ve tarım arazilerinin selden zarar görmesini engellemektir,” dedi.Bu büyük yatırım, Taşlıçay ilçesinde su taşkınlarına karşı önemli bir koruma sağlarken, bölgenin altyapısını da güçlendirecek.