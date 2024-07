Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, rezerv alanı ilan edilen Saray Mahallesi’nin de halen alanı boşaltamadıklarını belirterek, Malatya’nın en büyük sorunu alanı boşaltamıyoruz. İnşallah hep birlikte bu sorunu çözeceğiz. Lütfen destek olalım. Bizler sizin sorunlarınızı dinlemek ve çözüm üretmek için buradayız” dedi.Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, vatandaşlarla bir araya geldi. Toplantıda, vatandaşların sorunları dinlendi ve çözüm önerileri konuşuldu. Başkan Taşkın, her hafta bir camide vatandaşlarla buluştuklarını belirterek, “Bugün Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi Battalgazi İlçe Başkanı’nın ev sahipliğinde Aysehan Camii’ndeyiz. Gerek bizim gerekse Büyükşehir Belediyesinin bürokrasisinden arkadaşlar sorunları dinlemek için burada. Her biri notlarını alacak ve sorunlarınızı çözeceğiz inşallah” şeklinde konuştu.Battalgazi Belediyesi olarak her türlü fedakarlığı yaptıklarını belirten Başkan Taşkın, ‘’Bugün halk günü olması hasebiyle Çöşnük mahallesinden vatandaşlarımızı ağırladık. Bizim sitelerimiz neden rezerv alana girmedi diyorlar. Veya dairem, dükkânım küçülüyor şeklinde belki haklı olarak şikayette bulunuyorlar” ifadelerine yer verdi.Malatya’nın büyük bir afet yaşadığını hatırlatan Taşkın, “Nice servetler, nice canlar gitti. Bu süreçte biraz daha yapıcı olmak zorundayız. 4 aydır Saray Mahallesi’ni boşaltamadık. Bir kaç kişi tüm süreci yavaşlatabiliyor. Sorun biraz da bizde. Bunu kabul edelim. Eskisi gibi yüksek katlar yok ve rezerv alan ilan edilen bölgedeki tüm hak sahiplerini oraya sığdırmak zorundayız. Devletimiz sağ olsun sigorta ücreti dışında hibe de veriyor. Bu imkanı es geçmeyelim. Hepimizin fedakarlık yapması lazım. Bizlerde Belediye olarak her türlü kolaylığı sağlıyoruz. Konteynerde yürümeyecek olan lokanta işi için razı esnafımızla konuştuk, belediye bahçesi içinde yer verdik. Bahçe düzenini bozduk. Yeter ki dava açma durdurma kararı olmasın ve inşaatlar bir an önce hızlansın. Saray Mahallesi’ni yapacak firma artık bekleyemiyoruz diyor. Zor bela onları da tutmaya çalışıyoruz. Çözümsüzlük halinden uzaklaşalım. Hepimiz ağız birliği ile bunu yayarsak vatandaş da o hâlinden vazgeçecektir. Devletimiz her türlü kolaylığı sağlıyor. Seçimi kaybetmek adına deprem bütçesi bozulmadı. Para hazır. Müteahhitler hazır. Alanı boşaltamıyoruz. Malatya’nın en büyük sorunu alanı boşaltamıyoruz. İnşallah hep birlikte bu sorunu çözeceğiz. Lütfen destek olalım. Bizler sizin sorunlarınızı dinlemek ve çözüm üretmek için buradayız. Hep birlikte hareket edersek, Malatya’yı yeniden ayağa kaldırabiliriz. Bu süreci hızlandırmak için hepinizin desteğine ihtiyacımız var. İnşallah birlikte başaracağız" dedi.Milliyetçi Hareket Partisi Battalgazi İlçe Başkanı İlhan İlhan ise, “Başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Cumhur ittifakı olarak vatandaşlarımızın sorunları çözmek için çok çalışıyoruz. Sizlerin de ayaklarınıza sağlık, teşekkür ediyorum. Başkanlarımız ve ekipleri şehrimizi ayağa kaldırmak için var güçleriyle çalışıyorlar. Tekrardan teşekkür ediyorum. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum’’ diye konuştu.