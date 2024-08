Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Hanımınçiftliği Gençlik Merkezi’ni ziyaret ederek burada eğitim gören gençlerle bir araya geldi. Kurslara verilen eğitimler hakkında bilgi alan Başkan Taşkın, gençlerle keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Hanımınçiftliği Gençlik Merkezi’ni ziyaret etti. Merkezde verilen kursların ve gençlerin eğitim süreçleri hakkında bilgi alan Başkan Taşkın, gençlerin kurslara ilgi göstermesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Gençlere yönelik çalışmalara verdiği önemi vurgulayan Başkan Taşkın, merkezin bölge gençleri için önemli bir buluşma noktası olduğunu belirterek, her türlü desteği sağlayacaklarını ifade etti.Ziyaret esnasında gençlerle sohbet eden Başkan Taşkın, "Hanımınçiftliği Gençlik Merkezi, mahallemizin gençlerine hizmet edecek önemli bir mekân. Müzik, resim, spor ve zekâ oyunları gibi çok çeşitli kursların yanı sıra, kütüphane hizmeti ile de bölgedeki gençlere hizmet sunuyor. Ayrıca, liseye ve üniversiteye hazırlık kursları da veriliyor. Bu merkez, mahalleye yakın konumu sayesinde gençlerin rahatlıkla ulaşabileceği bir yer haline gelmiş durumda. Burada müzik, resim, spor, zekâ oyunları gibi çok kapsamlı kurslar veriliyor. Aynı zamanda gençlerimiz kütüphaneden de faydalanıyor. Hocalarımızla birlikte kurslarda eğitim gören çocuklarımızı ziyaret ettik. Gençlerimizin moralleri gayet yüksek görünüyor. Kursları beğeniyorlar, severek geliyorlar. Bu, bizleri de son derece mutlu ediyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz, buradaki hocalarımız ve belediyemizin Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü sürekli koordinasyon halinde çalışıyor. Biz de bu merkezleri ihmal etmeyeceğiz. Bölgedeki hemşehrilerimize ve ailelerimize, çocuklarını buradaki hizmetlerden faydalandırmalarını tavsiye ediyoruz. Ailelerimiz müsterih olsun; devletin her türlü imkânı burada mevcut. Biz de her türlü katkıyı sunacağız" dedi.Ziyaret, Başkan Taşkın’ın gençlerle çektirdiği hatıra fotoğrafıyla sona erdi.