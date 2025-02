Erzurum Kent Konseyi’nce deprem felaketinin 2’nci yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınlandı.Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen, 11 ilin etkilendiği deprem felaketinin 2’nci yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Tanfer, ’’Türk milletinin en büyük gücü birlik ve beraberliğidir. Her zorlukta büyük bir millet olduğumuzu gösterdik. Allah Devletimize, milletimize zeval vermesin’ dedi.’Devlet olarak, millet olarak umudumuzu daima diri tuttuk’Depremin acısının hala yüreklerde yaşandığını ifade eden Kent Konseyi Başkanı Tanfer, mesajında şunları kaydetti; "Milletçe en kara gecelerimizden birini yaşadığımız, derin bir şekilde sarsıldığımız ve acı kayıplar verdiğimiz 6 Şubat 2023 depreminin üzerinden 2 yıl geçti. 11 ilde büyük yıkımlara yol açtı. O gün kimi kardeşlerimizin ifadesiyle hüznü, çaresizliği, kıyameti, kimine göre endişeyi, felaketi, acıyı yaşadık. Toprağın altında kalan canlarımızı hiçbir zaman unutmadık ama yüreğimizdeki acı, yaşadığımız yıkım çok büyük olsa da umudumuzu daima diri tuttuk. Birçok vatandaşımızı evsiz barksız bırakan, yuvasının sıcaklığından ve sevdiklerinden ayıran bu felaket; bizleri tarifi mümkün olmayan büyük bir acıya boğdu.Ülkemiz dünyanın en aktif deprem kuşaklarından birinin üzerinde yer almaktadır. Bu nedenle geçmişte acı kayıplar vermemize neden olan depremlerin gelecekte de meydana gelmesi kaçınılmaz bir durumdur. Bu durumda önemli olan ise depreme hazırlıklı olabilmek ve depremle yaşayabilmeyi öğrenmektir. Devletimizin, 11 ilimizde 1900 şantiye de, deprem bölgesine adanmış 160 bin işçi, emekçi kardeşimiz ’bir vatan müdafaası şuuruyla’ depremzede vatandaşlarımıza yeni yuvalarına kavuşması için canla başla çalışıyor. Allah Devletimize, milletimize zeval vermesin. Devletimiz, şefkatle depremzede vatandaşlarımızın yarasını şefkatle sarmıştır. Sarmaya da devam ediyor.’Kaybettiklerimizin acısı hala yüreğimizde’Asrın felaketinin üzerinden geçen ikinci yılın ardından kaybettiklerimizin acısı hala yüreğimizde ve ne yaparsak yapalım, ne kadar zaman geçerse geçsin bu yaşadığımız asla dinmeyecek bir acı. Hepimiz biliyoruz ki giden canlarımızı geri getirmemiz mümkün değil ancak bu felaketin bizlere verdiği en önemli mesaj; ülkemizin deprem kuşağında yer alması sebebiyle her zaman depreme ve doğal afetlere karşı hazırlıklı, duyarlı ve bilinçli olmamız gerektiğidir. Bunun için hepimize düşen önemli görev ve sorumluluklarımız var. Hiç şüphesiz ki bu görevlerin en önemlisi tüm binalarımızın kanun, tüzük ve yönetmeliklerin yani bilimin, fennin ve tekniğin öngördüğü standartlarda inşa edilmesidir.’Devletimiz, şefkatle depremzede vatandaşlarımızın yarasını sarmıştır’Çok geniş bir alanda ve kısa aralıklarla meydana gelen büyük depremlerin ilk anından itibaren desteklerini hiç bir zaman esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’nın, Devletimiz büyük ve güçlü bir refleks göstermiş, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, AFAD, Kızılay, güvenlik güçlerimiz, bütün kamu ve kurumlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımız, her yaştan vatandaşımızın canla başla mücadele ettiği, dünya standartlarında gerçekleştirilen arama kurtarma çalışmalarında üstün başrı göstermiştir. Devletimiz şefkati ile bu zor günlerde ivedilikle depremzede vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için tüm imkanlarını seferber etmiştir.’Afetlere karşı duyarlı ve bilinçli olmalıyız’Asrın felaketinde bir kez daha gördük ki dayanışma içinde milletçe üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir zorluk ve engel yok. Türk milletinin en büyük gücü birlik ve beraberliğidir. Her zorlukta büyük bir millet olduğumuzu gösterdik. Depreme ve doğal afetlere karşı her zaman hazırlıklı, duyarlı ve bilinçli olmamız gerekmektedir. Asil milletimiz her zaman olduğu gibi üzerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getirmiştir. Yardım edenlerden, katkı sağlayanlardan Allah razı olsun.Bu vesileyle, Kent Konseyi Yürütme Kurulu adına gelecekte böyle büyük acılar ve felaketlerin tekrar yaşanmaması temennisiyle, vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı ve sabırlar diliyorum. Allah bütün afetlerden ülkemizi korusun.’