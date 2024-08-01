Yeni sezona kendi tesisleri ve Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde hazırlanan Erzurumspor’da kamp çalışmaları sürüyor.Mavi-beyazlı takımım Onursal Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurumspor Kulüp Başkanı Ahmet Dal’la birlikte takımın antrenmanı ziyaret etti.Erzurumspor, Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde gerçekleştirdiği antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı ve Onursal Başkanı Mehmet Sekmen, Kulüp Başkanı Ahmet Dal’la birlikte takımın antrenmanı ziyaret ederek futbolculara başarı dileklerinde bulundular.