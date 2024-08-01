Ardahan’ın Hanak ilçesi çıkışı ormanlık alan mevkiinde kaza meydana geldi. Kaza sonucu devrilen TIR yolu ulaşıma kapattı.Edinilen bilgiye göre, Gürcistan’a malzeme götüren ve dönüş yolunda henüz sürücüsü belli olmayan TIR, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yolda devrildi.Kazayı sürücü yara almadan atlatırken tek şeritli yolu kaplayacak şekilde devrilen TIR yolun ulaşıma kapanmasına neden oldu. Olay yerine trafik polisi, sağlık ekibi ve karayolu ekibi sevk edildi. Yolda güvenlik önlemleri alındı. Tır, yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından iş makinesi yardımıyla yoldan kaldırıldı.Kaza nedeniyle kapanan yolda kilometrelerce TIR ve araç kuyruğu oluştu.