Erzincan genelinde yürütülen kapsamlı temizlik çalışmaları devam ediyor.Erzincan Belediyesi, temiz bir çevrede vatandaşlara sağlıklı ve mutlu bir yaşam alanı oluşturmak adına düzenli olarak temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Şehrin her köşesinin daha temiz ve sağlıklı bir yaşam alanı haline gelmesi amacıyla her gün düzenli olarak gerçekleştirilen bu çalışmalar, halkın sağlığı ve çevre düzeni için büyük bir önem taşıyor.Erzincan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri her gün belirlenen plan dahilinde şehir genelinde temizlik çalışmalarını sürdürüyor.Ekipler, çöplerin toplanması, yolların ve parkların temizliğinin yanı sıra ana cadde ve sokak temizliğini titiz bir şekilde gerçekleştiriyor.