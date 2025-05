İl teşkilatı, ilçe teşkilatları, kadın ve gençlik kollarının katılımıyla gerçekleştirilen ziyaretlerde esnaf, hane ve sokak ziyaretleriyle vatandaşların nabzı tutuldu.

Programın ana teması, Genel Başkan Dr. Fatih Erbakan’ın “Seçim Zamanı Değil, Geçim Zamanı” vurgusuyla şekillendi. Teşkilat mensupları, bu anlayış doğrultusunda halkın kapısını çaldı, çarşı-pazarda esnafla sohbet etti, mahallelerde vatandaşların sorunlarını dinledi ve Yeniden Refah Partisi’nin çözüm odaklı politikalarını anlattı.

Ziyaretlerin ardından açıklamalarda bulunan Yeniden Refah Partisi Elazığ İl Başkanı Av. Erhun Karakuş, partinin sahada olmayı bir görev değil, bir sorumluluk bilinciyle yerine getirdiğini ifade etti. Karakuş, ekonomik sıkıntıların her kesimde ciddi şekilde hissedildiğini ve vatandaşların gerçek gündeminin seçim değil geçim olduğunu vurguladı.

İl Başkanı Av. Erhun Karakuş’un açıklaması: “Yeniden Refah Partisi olarak Türkiye genelinde başlatılan Anadolu Buluşmaları programı çerçevesinde Elazığ merkezde ve tüm ilçelerimizde çok kapsamlı bir saha çalışması gerçekleştirdik. İl Yönetimimiz, ilçe başkanlıklarımız ve teşkilat mensuplarımızla birlikte esnafımızı, hanelerimizi ve sokaklarımızı ziyaret ederek vatandaşlarımızla birebir görüştük.

Bu programın en önemli amacı, vatandaşlarımızın gündemini yerinde tespit etmek ve çözüm yollarımızı anlatmaktır. Genel Başkanımız Sayın Dr. Fatih Erbakan’ın da dediği gibi, şu an seçim değil geçim zamanıdır. İnsanlarımız geçim derdinde, hayat pahalılığı her geçen gün daha fazla hissediliyor. Bizler de bu sorunları görmezden gelmeden, halkımızın derdini kendi derdimiz bilerek hareket ediyoruz.

Yaptığımız ziyaretlerde gördük ki milletimiz artık kuru vaat değil, somut çözüm istiyor. Biz de Yeniden Refah Partisi olarak her zaman olduğu gibi halkımızın sesi, umudu ve temsilcisi olmaya devam edeceğiz. Elazığ teşkilatı olarak bu buluşmalarda yoğun ilgi ve sevgiyle karşılandık. Bu da gösteriyor ki milletimiz yeni bir siyaset anlayışına, ahlaklı ve adil bir yönetime her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyor.

Ben bu vesileyle büyük bir gayret ve fedakârlıkla sahada olan tüm teşkilat mensuplarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Elazığlı hemşehrilerimize de bizlere gösterdikleri ilgi, destek ve misafirperverlikten dolayı şükranlarımı sunuyorum. İnşallah bu ziyaretlerin ardından daha güçlü bağlar kurarak Elazığ’ımız ve ülkemiz için durmadan çalışmaya devam edeceğiz.”