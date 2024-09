Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Malatya Şube Başkanı Mustafa Şarlak, deprem sonrası Malatya’nın biran önce ayağa kaldırılması adına yerinde dönüşüm projelerinde verilen desteğin artan maliyetler ve ekonomik sıkıntılar karşısında TEFE-TÜFE oranında artırılması gerektiğini söyledi.Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Malatya Şube Başkanı Mustafa Şarlak, geçtiğimiz günlerde Genel Başkanları Orhan Aydın’ın da katılımıyla gerçekleştirdikleri Malatya Şubelerinin 2. Olağan Genel Kurulu ve Şube Açılış Törenlerinin hayırlara vesile olmasını temenni ederek, "Genel Başkanımız Orhan Aydın’ın da söylediği üzere ASKON olarak başta Malatya olmak üzere deprem bölgelerinde elimizi taşın altına koyacak ve elimizden geleni yapacağız” dedi."Projelerde birden fazla çarşı üzerine yoğunlaşılmalıdır”Malatya’nın yeniden inşasında önceliğin mutlaka birden fazla merkez üzerine yoğunlaşılması gerektiğini ifade eden Başkan Şarlak, “Ticari hayat bir an önce 21 metrekareden kurtarılmalı ve esnaflarımız yeni iş yerlerine geçmelidir, sürecin uzaması esnafta dirence sebep olacağı unutulmamalıdır. Depremin en fazla yıkıma neden olduğu Malatya, Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Adıyaman’da devletimiz yaraları sarmak için tüm gücüyle seferber olmuş durumda. Bir yandan insanlarımızın bir an evvel evlerine dönmesi için konutlar inşa edilirken bir yandan da esnaf için işletmeler yapılmakta. Bizler de ASKON olarak 6 Şubat günü itibariyle hem devletimizin hem milletimizin yanında çalışmalarımızı sürdüreceğimizin sözünü verdik” dedi.“Devletimiz kudretli, ekonomisi güçlü ve işleri yapabilmede kabiliyetlidir”Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan her fırsatta devletin imkanlarını Malatya için seferber ettiğini dile getirdiğini de hatırlatan Şarlak, "Devletin gücünü bilen ve üzerinde bu gücü taşıyan Valimiz Seddar Yavuz ile şehrin bir an önce ayağa kaldırılması için çalışmaların yapıldığına bizzat şahidiz. ASKON olarak bizler inanıyoruz ki devletimiz ekonomik olarak güçlü, depremin yaralarını sarmaya kudretli ve bu işleri yapmaya kabiliyetlidir. Umut ediyoruz ki rezerv alan için verilen desteğin artan maliyetler ve ekonomik sıkıntılar karşısında 1.5 milyon TL’lik hibe ve kredinin en az yüzde 60 yani TEFE / TÜFE ayarında artırılmasıdır.” şeklinde konuştu.“6. Bölge teşvik destek süresi uzatılmalıdır”Kalifiye eleman eksikliğinin en baştan beri Malatya için önemli bir eksiklik olduğunu da ifade eden Başkan Mustafa Şarlak, 31 Aralık 2024 tarihinde sona erecek olan 6. Bölge Teşvik Destek süresinin de son güne bırakılmadan tekrar uzatılması gerektiğini ifade etti. Bu teşviklerin şartlarında Malatya merkezli firma olma veya merkezini Malatya’ya taşıma şartı ile akşamdan sabaha taşınacak yatırımların olmaması gerektiğinin altını çizen Şarlak, "ASKON olarak Türkiye başta olmak üzere 7 Kıtada temaslarımızla bu teşviklerin tanıtımını yaparak başta savunma, teknoloji ve medikal olmak üzere devletimizin ihtiyacı olan nitelikli yatırımların Malatya’mızda yapılması için konunun takipçisi olacağız. Yeniden ayağa kalkma mücadelemizde başta üretim olmak üzere sanayi ve ihracat noktasında destekler verilmelidir” diye konuştu.