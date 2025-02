Tunceli ile Elazığ arasında Keban Baraj Gölü Havzası’ndaki bir adaya 20 yıl önce yerleşerek 4 bini aşkın fidan diken 86 yaşındaki Ziya Abay, hastalanınca adaya gidemez hale geldi. Bunun üzerine adaya sahip çıkan Pertek Belediye Başkanı Recai Vural, adanın sahipsiz kalmadığını, ağaçlandırmadan sulamaya, bakımından budamaya her türlü hizmeti vereceklerini söyledi.Uzun yıllar Eskişehir’de antikacılık yapan 4 çocuk babası Ziya Abay (86), 1995 yılında eşi Emine Abay’ı trafik kazasında kaybetti. Bir süre daha Eskişehir’de kalan ancak eşini unutamayan Abay, emekli olduktan sonra memleketi olan Tunceli’nin Pertek ilçesine bağlı Çakırtepe köyüne döndü. Çocuklarının farklı şehirlerde iş hayatına atılması nedeniyle yalnız kalan Abay, 20 yıl önce Elazığ ile Tunceli’yi birbirine bağlayan Keban Baraj Gölü Havzasının ortasında yaklaşık 80 dönüm büyüklüğündeki bir tane bile ağaç olmayan adaya yerleşti. Tekne alıp, adaya giden ve yaptığı küçük bir kulübe de kalan Abay, 20 sene boyunca 4 bini aşkın fidan dikti. Adada çeşit çeşit meyve ve sebze yetiştiren Abay, ıssız adayı yeşile bürüdü. İHA muhabirlerinin fark edip "Gerçek bir Robinson Crusoe" hikayesi olarak haberleştirdiği Ziya Abay, hastalandı. Yaklaşık 1 yıldır tedavi gören ve çocukları tarafından bakılan Abay, adasından uzak kaldı. Bunun üzerine adaya Pertek Belediye Başkanı Recai Vural sahip çıktı. Abay’ın ada için çok büyük emek verdiğini dile getiren Başkan Vural, adanın yetim kalmadığını belediye olarak her türlü girişimde bulunacaklarını söyledi. Ağaçlandırmadan sulamaya, bakımdan budamaya her türlü hizmeti vereceklerini dile getiren Başkan Vural, adanın kendilerine emanet olduğunu ifade etti. Başkan Vural, aynı zamanda adayı düzenledikten sonra gezi teknesi ise turlar düzenleyeceklerini belirtti."Ada sahipsiz kalmadı"Ziya Abay’ın ada için çok büyük emek çektiğini dile getiren Pertek Belediye Başkanı Recai Vural, "Adada 4 bine yakın ağaç ve her türlü meyve var. Kaliteli ve çok büyük emek verilen bir ada. Ziya ağabeyden dolayı Robinson Adası diyorlar. Çok emek çekti. Şuan kendisi hasta olduğu için ada yetim kaldı diye düşünüyorlar. Ben belirteyim ki ada yetim kalmadı. Pertek Belediyesi olarak gerekli girişimlerde bulunulacağız. Bu konuda yeterli personelimizde bulunuyor. Ağaçlandırmanın devamında, sulaması, bakımı ve budamasında biz buradayız. Ziya ağabey bundan sonraki ömrünü rahat ve sağlıklı geçirsin. Orası bizim için bir emanettir. Doğaya olan bağlılığımız ve sevgimiz aşikârdır. Biz 3 ay önce ilçede 11 bin tane dut fidanı diktik. Ağaç sevgisi bizde zaten var. Ziya ağabeyin Robinson Adası’na da elimizden gelen gayreti sarf edeceğiz. Bakımı için her türlü imkanlarımızı sağlayacağız" dedi.