Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Rektör Yardımcılığı görevine atanan Prof. Dr. Hasan Türkez, Prof. Dr. Bülent Çavuşoğlu, Prof. Dr. Reyhan Keleş, Prof. Dr. Yüksel Göktaş ve Prof. Dr. Hasan Yılmaz’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Gerçekleşen ziyaretlerde, üniversitenin geleceğe yönelik hedefleri ve yürütülecek projeler üzerine istişarelerde bulunuldu.Rektör Hacımüftüoğlu, yeni atanan rektör yardımcılarını tebrik ederek, kendilerine başarı dileklerini iletti. Üniversitenin her biriminin gelişimine katkı sağlayacak nitelikli projelerin hayata geçirilmesinde rektör yardımcılarının önemli rol oynayacağını vurgulayan Hacımüftüoğlu: “Üniversitemizin akademik ve idari yapısını güçlendirecek her adımı birlikte atacağız. Bu noktada, yeni rektör yardımcılarımızın bilgi ve birikimlerine büyük güven duyuyoruz” dedi.Ziyaretler esnasında rektör yardımcıları da yeni görevlerinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, Atatürk Üniversitesinin hem akademik başarılarını artırmak hem de toplumla daha güçlü bağlar kurmak için ellerinden gelen tüm çabayı göstereceklerini belirterek, ortak akılla yürütülecek çalışmaların üniversitenin ulusal ve uluslararası düzeydeki prestijini daha da artıracağına olan inançlarını ifade ettiler.Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, ziyaretlerin ardından yaptığı açıklamada, Atatürk Üniversitesinin köklü geçmişinden aldığı güçle geleceğe emin adımlarla ilerlediğini vurgulayarak: “Yeni yönetim ekibimizle birlikte, üniversitemizi daha ileriye taşıyacak projeler üzerinde çalışacağız. Akademik başarılarımızı, topluma yönelik sorumluluklarımızla harmanlayarak üniversitemizi her alanda daha da ileriye taşıyacağız. Bu düşüncelerle, birlikte çalışmaktan mutluluk duyacağım kıymetli ekip arkadaşlarıma yeni görevlerinin hayırlı olmasını temenni ediyor, başarılar diliyorum” dedi.Ziyaretler, karşılıklı iyi niyet dileklerinin ardından hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.