Erzincan’da Ramazan Bayramı’nın arefesinde yüzlerce vatandaş, yakınlarının kabirlerini ziyaret ederek dua etti.Erzincanlı vatandaşlar her yıl olduğu gibi bu yılda arefe günü mezarlık ziyaretlerine gitti. Kabir ziyaretleri yapan vatandaşlar, hayatını kaybeden yakınları için Kur’an-ı Kerim okuyarak dua etti. Terzibaba Türbesi ve mezarlığında başlayan yoğunluk, her yıl bayramın birinci gününe kadar devam ediyor. Vefat eden yakınlarının başında dua eden vatandaşlardan bazıları mezarları temizlerken, bazıları da kabirlere ekilen çiçekleri suladı.Öte yandan, yapılan ziyaretler çerçevesinde şehit kabirleri de boş kalmadı. Bayramları hüzün içinde geçirdiklerini ifade eden şehit yakınları bayram sabahı namazdan sonra da yine şehit verdikleri yakınlarının kabirleri başlarında dua etmeye geliyor.Mezarlık ziyareti yapan vatandaşlardan Muhammed Aydın, "Her bayram öncesinde hayatını kaybeden yakınlarımızı ziyarete geliyoruz. Özellikle arefe günü ve bayramın birinci günü mezarlıklarda yoğunluk oluyor. Güzel bir gelenek bizim için. Buraya geliyoruz dua ediyoruz, Kur’an okuyoruz. Allah bütün geçmişlerimize rahmetiyle muamele etsin inşallah. Tüm İslam aleminin de bayramını şimdiden tebrik ediyorum" dedi.