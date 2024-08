Bitlis Eren Üniversitesinde (BEÜ) görevli Prof. Dr. Adem Palabıyık, son dönemlerde yaşananların dikkate alınarak Selçuk Bayraktar’ın çok iyi korunması gerektiğini söyledi.Gazze’ye destek eylemlerine ilişkin açıklama yapan Prof. Dr. Adem Palabıyık, “Özellikle İsrail’in 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren başlattığı katliam sonrası işlediği cinayetler bitmek bilinmiyor. Bunların gözü dönmüş ve belli ki terör örgütlerini ülkemizin üzerine salacaklar. Bu sebepten, savunma sanayi hamlelerinde üstün başarı gösteren isimleri çok sıkı korumamız gerekiyor” dedi.“7 Ekim’den itibaren başlayan kıyıma karşı sesimizi hep yüksek tuttuk ve bunu ekranda da dile getirdik” diyen Palabıyık, şöyle devam etti:“Bunu yüksek sesle ifade etmeye de devam edeceğiz. Lakin katil İsrail’in son günlerde neler yaptığına gözlerimiz ile şahit olduk. Bu katillerin gözünü kan bürümüş ve her şeyi yapabilecek haldeler. İran’da Heniye’nin şehit edilmesi bunun son örneğidir. Katil İsrail, kendi emelleri uğruna her şeyi yapabilir. Şimdilerde, ülkemizin karşısına çıkamayacağını bildiği için tasmalarını elinde tuttuğu terör örgütlerini devletimizin üzerine salma planları yapıyor. PKK/YPG ve PYD gibi terör örgütlerini beslemeye devam ediyor. Hamdolsun ki ülkemiz özellikle son yıllarda ciddi savunma hamleleri geliştirdi ve aktif hale getirdi. Ülkemizin savunma sanayisi son dönemlerde belki de en iyi yıllarını geçiriyor. Hava savunma sistemlerinde de önemli cihaz ve araçlar geliştirildi. İHA ve SİHA’lar ile birlikte gökyüzündeki hakimiyetin önemi artık daha iyi anlaşılıyor. Elbette devletimiz bu teknolojiyi daha ileri seviyelere taşıyacaktır lakin bu sürecin önemli mimarlarından biri olan Selçuk Bayraktar’ın, tam da bu zaman diliminde çok iyi korunması gerekiyor. Hatta etrafına etten duvar örülmelidir.”PKK terör örgütüne karşı verilen mücadelenin önemli mimarlarından birinin Selçuk Bayraktar olduğunu belirten Palabıyık, “Selçuk Bey, ülkemizin gördüğü en iyi teknik beyinlerden biridir. Zekası çok farklı çalışıyor ve ilerlemeye yönelik bir anlayışı var. Özellikle genç nesil için önemli bir rol model teşkil ediyor. Sadece batıdaki illerin değil doğu ve güneydoğu bölgelerimizde yaşayan çocuklar için de önemli bir ‘ağabey’. Çocuklar, onu çok seviyor ve örnek alıyor. TEKNOFEST çalışmaları ile birlikte zehir gibi beyinleri keşfediyor ve onları büyütüyor. Çocuklar, yıllarca kurdukları hayalleri Selçuk Bayraktar’ın da organizesi sürecinde içinde olduğu teknoloji hamleleri ile gerçekleştiriyor. Bir yandan gençlere önemli umut teşkil eden Bayraktar, öte yandan devletimizin savunma hamlelerini güçlendiriyor. Bu sebepten Selçuk Bayraktar’ın uluslararası arenada da görünürlüğü ve dikkat çekiciliği hızla artıyor. Sadece rol model olarak değil aynı zamanda ister istemez siyasal bir fikir içine de çekilmeye çalışılan bir isim olan Selçuk Bey’in, tüm bunlar karşısında sahip olduğu sakin ve profesyonel tavır, birilerini de rahatsız ediyor. Selçuk Bayraktar’ın yurt dışı ziyaretleri de bu fikirde daha anlamlı hale geliyor çünkü kendisi ulusal güvenliğin mimarı olarak kabul ediliyor. Tüm bunları bir araya topladığımızda Selçuk Bayraktar isminin sade bir vatandaş kavramı ile açıklanamayacağını ve bu sebepten her nerede olursa olsun üst düzey koruma planı ile hareket etmesi ihtiyacı günden güne artıyor” şeklinde konuştu.