Patnos’taki STK’lardan "Terörsüz Türkiye" sürecine destek

Patnos’ta faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları (STK)’lardan oluşan Patnos Birlik Platformu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin girişimleriyle başlatılan "Terörsüz Türkiye" sürecine tam destek verdi.Patnos’taki STK’lardan "Terörsüz Türkiye" sürecine destekToplumun her kesiminden "Terörsüz Türkiye" sürecine yönelik destek açıklamaları gelmeye devam ederken, Patnos’ta faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları, yaptıkları basın açıklamasıyla sürece destek verdi.Özel bir mekanda düzenlenen basın açıklamasını platform adına Patnos Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Faruk Yavuz okudu. "Terörsüz Türkiye" sürecini desteklediklerini belirten Yavuz, "Bizler Patnos Birlik Platformu, farklı toplumsal kesimlerin sesi olan sivil toplum kuruluşları olarak 40 yılı aşkındır ülkemizi saran terör ve şiddet sarmalına son verecek, ‘Terörsüz Türkiye Süreci’ için atılan her adımı kıymetli buluyor ve desteklerimizi sunuyoruz. Ülkemizin geleceği adına büyük önem taşıyan bu süreci yürekten desteklediğimizi kamuoyuna duyuruyoruz. Ülkemizin onlarca yıldır maruz kaldığı, bin yıllık kardeşliğimizi zehirleyen kaynağı dışarıda terör ve şiddet ortamı, sadece toplumumuzun huzurunu ve devletimizin bütünlüğünü değil, aynı zamanda ekonomimizi ve sivil siyaseti de derinden etkilemiştir. Bu kritik dönemde atılan adımların, barış ve kardeşlik duvarına örülen tuğlaları sağlamlaştırma, milli birlik ve beraberliği güçlendirme potansiyeline sahip olduğuna inanıyoruz. Bu tarihi adımla, şer güçlerin planları bozulmuş ve kardeşliğimizin temelleri sağlamlaştırılmış olacaktır. Bizler Patnos Birlik Platformu olarak farklı kimliklerin, dillerin ve inançların özgürce ifade edilebildiği, herkesin siyasal kanallara eşit ölçüde erişebildiği bir toplumsal yapıyı savunuyoruz. Toplumsal mutabakat, silahların yerine fikirlerin konuştuğu, barış içinde bir geleceğin en sağlam temel taşıdır. Süreç boyunca bütün tarafların, toplumun beklenti ve hassasiyetlerini gözeterek, şiddetten uzak, dürüst, yapıcı ve sabırlı bir iletişim dili kullanmaları hayati önem taşımaktadır. Bu adımların samimiyetle takip edilmesinde devlet kurumlarına, siyasi partilere, sivil toplum kuruluşlarına ve özellikle medyaya büyük görev düşmektedir. Biz de Patnos Birlik Platformu olarak bu önemli dönemi sükunet ve sağduyuyla desteklemeyi sürdüreceğimizi, terörün son bulması ve toplumsal barışın kalıcı biçimde tesis edilmesi adına elimizden gelen tüm katkıyı sunmaya hazır olduğumuzu kamuoyuna saygıyla bildiririz. Terörsüz bir Türkiye ve çoğulcu, müreffeh, fikri ve sınai anlamda yetkin bir toplum ortak hedefimizdir. Bu hedef doğrultusunda atılacak her adıma destek vermeye, barış dilini hakim kılmaya ve adil bir gelecek için çaba göstermeye devam edeceğiz" diye konuştu.Basın açıklamasına Patnos’ta faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları (STK), Patnos Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Süleyman Laçin, Patnos Ziraat Odası Başkanı Hakan Hakverdi, Patnos Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Ali Çarboğa, Patnos Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Faruk Yavuz, Patnos Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Suat Taşdemir, Patnos İyilik Elçileri Derneği Başkanı Mehmet Nedim Geçit,Türk Kızılay Patnos Şube Başkanı Mehmet Cabir Açık, Patnos İmam Hatip Lisesi Mezunları Derneği İbrahim Gültek Patnos Haykırış Derneği Başkanı Adnan Demir, Cihannüma Derneği Patnos İlçe Başkanı Medeni Özer,Türkiye Patnoslular Platformu Temsilcisi Fatih Buluş ve çok sayıda vatandaş katıldı.