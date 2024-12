Ağrı’nın Patnos ilçesinde okulda karma voleybola yasak getirildiğini öne süren Eğitim-İş Sendikası yöneticilerine, ilçede faaliyet gösteren STK’lar basın açıklaması ile tepki gösterdi. Eğitim Bir-Sen Ağrı Şubesi Başkanı Süleyman Gümüşer, "Çok bağırmak haksızı haklı, arsızı arlı, müfteriyi doğrucu yapmıyor" dedi.Eğitim-İş sendikası Ağrı şube yetkililerinin, yaklaşık bir hafta önce Patnos Selahaddin Eyyubi Fen Lisesine gidip okul Müdürü Mehmet Akif Dadaş’a öğrenci ve öğretmenlerin gözü önünde hakaret ettikleri, okul müdürünü yıpratma kampanyası başlattıkları iddia edildi. Duruma ilçede faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşlarından (STK) ortak basın açıklamasıyla tepki gösterildi.Basın açıklamasına Patnos Ziraat Odası, Patnos Şoförler Odası, Patnos Gazeteciler Cemiyeti, Patnos Esnaf Odası, Patnos İmam Hatip Derneği, Patnos Süphan Esnaf Sanatkarlar Kredi Kooperatifi ve Türk Eğitim-Sen Patnos Şubesi destek verdi. Basın açıklamasını, STK’lar adına Eğitim-Bir-Sen Ağrı Şube Başkanı Süleyman Gümüşer yaptı. Gümüşer, "Ağrı ilimiz Patnos ilçesi fen lisesi müdürümüz ve öğretmenlerimiz kendilerine sendikacı demek yüzsüzlüğünü gösteren tiplerin iftiralarına maruz kalmaktadırlar. Sözde ’sendikal çalışma yapacağız’ diye okula gelen, daha doğrusu okulu basan, kendilerine sendikal faaliyet için zorluk çıkarılmamasına, bilakis randevu verilmesine rağmen, randevu saatinde gelmedikleri gibi ders saatinde öğrencilerin ve öğretmenlerin sınıfta oldukları esnada sendikal çalışma adı altında müdüründen öğretmenine öğrencisinden pansiyonundaki yemeğe kadar her konuda kendilerine iftira ve saldırı malzemesi çıkaran sözde sendikacı, özde müfteri yalancılar karşısında eğitimciler yalnız değildir; seslerini duyurmak, mağdurun yanında olup algı manipülasyonuna dur demek için buradayız. Okul müdürlüğüne bir başkasının vekalet ettiği esnada meydana gelen kolu kırık öğretmene nöbet tutturulması olayını, masum ve konudan habersiz okul müdürüne tahvil etmek, gerçeği bildiği halde gerçeği değil işine geleni söylemek sendikacılık değil terbiyesizliktir. Okulun aşçısının olmadığı eğitim-öğretimin başladığı ilk günlerde eşiyle birlikte öğrencilere yemek pişirip dağıtan okul müdürüne ’evinizde kuru lavaş yiyorsunuz’ sözlerini söylediği iftirasını atmak, öğrenciyi eğitim öğretimi düşündüğünüzü değil, okuldaki derebeyi tavırlarınız ve iftira, çamur atma kolaylığına kaçmakta tezahür eden ahlaki yetersizliklerinizi örtmenin telaşı içinde olduğunuzu gösterir. Okul müdürümüzün karma voleybola yasak getirdiği iddiası gerçek dışı bir başka iftira örneği olup sözde sendikacıların toplum duyarlılığı değil hastalıklı zihinlerinin ürettiği hezeyanların dışavurumudur. Olayın yaşandığı gün 25 Kasım günü okulun her yıl düzenlemiş olduğu öğretmenler günü etkinliğinin olduğu sözde sendika temsilcisine ifade edilerek 14.30’da okulda sendikal faaliyetlerini yapabilecekleri kendilerine söylenmiş olmasına rağmen verilen randevu saatine riayet edilmemesini, 13.50’de dersin başlama saatinde zorla sendikal faaliyet yapmak istemeleri sendikacılık kisvesi altında çalışma ortamını bozacak provokasyona teşne güdülerle okula ayak bastıklarının göstergesidir. Kendini bilmez, izledikleri ucuz TV dizilerinden hareketle okulda racon kesmeye kalkışan taşra kabadayısı müsveddelerinin, bağırtılarının, arkalarına ağababalarını almakta gösterdikleri aceleciliğin ve aralarında medya organlarının da yer aldığı ağababalarının hemen gösterdiği desteğin sebebi; suçlarını, kabahatlerini, densizliklerini, terbiyesizliklerini örtme telaşıdır. Her zaman ki ’sendikal faaliyet engelleniyor’ yaftasına sığınmalarının, araya bir de çarpık modernizm anlayışıyla muhakemeleri körelmiş zihinlerde pek bir karşılığı olan ’kız-erkek karma spor bile engelleniyor’ iftirası eklemelerinin sebebi de ithamlarının ve suçlamalarının temelsiz, mesnetsiz ve gerçeklik karşısında kendi karakterleri kadar zayıf olduğunun bilincinde olmalarıdır. Bunlar sendikacı da değil memur da değil. Bunlar, zorba, yalancı ve müfteri; eğitimci ve sendikacı diye geçinen yoz, kaba, saba adap bilmez; ahlaki, mesleki ve sendikal yetersizliklerini ve yoksunluklarını baskıyla, tehditle, iftirayla, manipülasyonla kapamaya çalışan sıradan vasat tipler. Patnos Selahaddin Eyyubi Fen Lisesinde yaşananlar öğretmenler tarafından tutanak altına alındı ve okul müdürü ise suç duyurusunda bulundu. Biz de sürecin takipçisi olacağız. Size eyvallah etmeyecek, hesabını soracağız. Bir şehrin kurumunu, çalışanlarını algılarla tahkir etmek hiç kimseye bir şey kazandırmaz. Bu olanlara bigane kalmayıp ortak bir duyarlılık gösteren, destek veren velilere, sivil toplum kuruluşları ve başkanlarına, sendika temsilcilerine hassaten teşekkür ederiz.’